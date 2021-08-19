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Политолог и публицист, бывший советник у четырех президентов Украины, депутат Верховной Рады Украины V созыва Дмитрий Выдрин

Дмитрий Выдрин: киевский саммит "Крымская платформа" – пустышка

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Интервью
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Темы:
Украина: 30 лет независимости (5)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interview/20210819/252623054/Dmitriy-Vydrin-kievskiy-sammit-Krymskaya-platforma--pustyshka.html

Попытки построить другой формат российско-украинских отношений сводятся к дихотомии, считает политолог

Sputnik, Мария Науменко

На Украине 24 августа будут праздновать 30-ю годовщину независимости. А за день до этого, 23 августа, в Киеве пройдет саммит "Крымской платформы", где будет обсуждаться вопрос возвращения Крыма Украине.

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Есть ли от этого саммита политическая польза и почему на встречу не пригласили Россию – в интервью Sputnik рассказал политолог и публицист Дмитрий Выдрин, бывший советник у четырех президентов Украины, депутат Верховной Рады Украины V созыва.

Бессодержательный саммит

"Крымская платформа" – это набор красивых слов и деклараций, считает собеседник Sputnik.

"Во времена моей молодости были очень популярны туфли на платформе - красивые, но неудобные. Лидер Украины Владимир Зеленский в первую очередь сделал ставку на красоту мероприятия. Содержания в этом саммите нет", - говорит Дмитрий Выдрин.

По словам эксперта, существуют три типа саммитов: встречи, которые обогащают участников знаниями, технологиями; встречи, где проблема, как горячая картошка, перебрасывается от одного участника к другому. И есть встречи, которые создают иллюзии решения проблемы, а потом заканчиваются перебрасыванием картошки. "Крымская платформа", по мнению политолога, относится к двум последним типам.

"В этом саммите нет участников, которые готовы поделиться материальными или духовными, моральными ресурсами. Никто делиться не будет, но перебрасывать проблему друг другу будут. Так что саммит – это красивая пустышка. Если нет содержания, значит, форма пуста", - говорит Выдрин.

Шабаш или карнавал

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что 44 страны и международные организации решили присоединиться к Киеву в качестве основателей "Крымской платформы". Однако России нет в списке приглашенных государств.

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По мнению Дмитрия Выдрина, в случае участия РФ пришлось бы менять формат встречи.

"Есть страны, которые делают ставку на дело, а есть те, кто делает ставку на слово. Побоялись позвать Россию, которая будет рассказывать про "Северный поток", про какие-то тяжелые сущности. А здесь будет невероятная легкость в словах, в обещаниях", - объясняет политолог.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти". Собеседник Sputnik также сравнивает саммит с карнавалом.

"Есть у философа Михаила Бахтина знаменитая теория карнавальной культуры, где все радуются, водят хороводы, где всегда Балда побивает городового", - описывает он.

Ставка на ненависть

Попытки построить другой формат российско-украинских отношений сводятся к дихотомии, считает Выдрин.

"Россия как колоссальная геополитическая масса притягивает другие массы, родственные ей по истории, лингвистике, генотипу. Но есть страны, которые из-за угрозы вот такого колоссального притяжения пытаются найти противодействие этому притяжению. И пока они не нашли ничего лучшего, как впрыскивать между странами ненависть. Чем больше ненависти, тем, на их взгляд, меньше шансов, что вот эта громадная масса: социальная, культурная, пространственная, ресурсная, - втянет их в себя. Поэтому ничего не остается, как делать ставку на ненависть. Ненависть будет в избытке. Другого инструмента у них нет", - рассуждает политолог.

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Эксперт считает, что Украина не будет решать сложившиеся проблемы военным путем.

"Война – это колоссальная работа, траты и кровь. Украина принадлежит к изнеженной категории стран, и ни на какое крупное дело, которое включает риски, они не пойдут. Будут угрозы, кто-то будет грозить кулаком, но войны не будет", - предполагает Выдрин.

"Для многих стран сегодня ненависть стала последним спасательным кругом в попытках, как они называют, сохранить независимость, а, на самом деле, пытаясь сохранить свою вотчину, где можно распоряжаться, командовать и подворовывать", - говорит политолог.

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Темы:
Украина: 30 лет независимости (5)
Теги:
Украина

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