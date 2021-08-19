Грузинский инструменталист в престижном оркестре Израиля и его шумный друг

"Мы вместе радуемся, вместе болеем и никогда друг другу не изменяем", - так он говорит о своем стальном друге.

Молодой инструменталист всех успехов в жизни добился благодаря своей огромной любви к музыке и трудолюбию. Окончил Тбилисскую консерваторию. Является победителем конкурса, прошедшего в Музыкально-культурном центре Джансуга Кахидзе. В 2012 году начал работать в Симфоническом оркестре Грузии. Учился в Академии музыки Осло.

Сегодня талантливый музыкант играет в престижном оркестре филармонии Израиля.

photo: courtesy of Vako Saatashvili Молодой инструменталист Вако Сааташвили

- Ваши отношения с музыкой сначала же были основаны на любви. Почему вы выбрали духовой инструмент?

- Я из семьи с музыкальными традициями. Помню, в детстве дома мы всегда вместе пели. Однажды в школе встретил одноклассника с трубой в руках, и этот инструмент мне понравился с первой же минуты. После этого я начал учиться в школе искусств №19 имени Тактакишвили, у педагога Нугзара Гецадзе. С тех пор и началась моя любовь к трубе. И я начал думать о том, чтобы стать музыкантом, за что огромное спасибо моему педагогу. В то, где я сейчас и каким музыкантом стал, он внес огромный вклад. Потом я поступил в тбилисскую консерваторию.

- Будучи студентом консерватории, вы попали в оркестр…

- Да, перед бакалавриатом был конкурс в Музыкально-культурном центре Джансуга Кахидзе, в котором я победил. В 2012 году вместе с учебой началась моя активная работа в симфоническом оркестре, где дирижером был Вахтанг Кахидзе. В 2016-2016 годы мне выпало счастье целый год проучиться в академии музыки Осло. Потом снова была консерватория, где я прошел магистратуру.

photo: courtesy of Vako Saatashvili Трубач Вако Сааташвили

- Как вы оказались в музыкальном мире Израиля?

- В Тбилиси приехал из академии музыки известный виолончелист Дмитрий Яблонский. В случае успешной сдачи экзаменов, академия финансировала учебу студента и назначала стипендию. Яблонский меня прослушал и посоветовал обязательно попытаться сдать экзамены. Учеба в академии предполагала прохождение на определенной ступени довольно обширной и сложной программы. Работу над ней я начал со своим коллегой Зезвой Зарандия. И мы вместе ее прошли, за что ему большое спасибо.

- Вы успешно сдали экзамен в Клемент Холле Тель-Авивского университета. Что вы можете сказать о вашем знаменитом маэстро?

- Да, сдал и начал учиться у легендарного музыканта Рама Орэна. Этот человек обладает неисчерпаемыми знаниями. Проучился у него два года, и он стал для меня не только педагогом, но и заботливым другом. По сей день я чувствую его внимание и огромную поддержку. Получаю от него огромную мотивацию, что я все могу и обязательно должен достигать цели. Рад, что последующий год мне доведется с ним работать в израильской филармонии.

photo: courtesy of Vako Saatashvili Постер концерта трубача Вако Сааташвили в филармонии в Тель-Авиве

- В этот оркестр вы попали в результате победы в конкурсе. Вы ее ожидали?

- 11 мая 2020 года я победил в этом конкурсе. Конкуренция была очень большой и предполагала высокий стандарт. Меня выбрали из 16 конкурсантов.

Оркестр филармонии Израиля под руководством Лахава Шана – коллектив мирового уровня. Я никогда не пропускал его концерты и каждый раз мечтал о том, чтобы в нем работать и иметь шанс исполнять различные произведения. Поверьте, мечта каждого музыканта - играть в оркестре такого уровня.

Хочу вспомнить первый гала-концерт, прошедший до пандемии на сцене израильской филармонии под дирижированием Лахава Шана. Мы исполняли "Петрушку" Стравинского.

photo: courtesy of Vako Saatashvili Трубач Вако Сааташвили на концерте

- "На замолкнувшей из-за пандемии сцене был возвышенный и успешный бенефис одного трудолюбивого и талантливого молодого человека из нашей страны", - это слова посла Грузии в Израиле. Какой концерт он имел в виду?

- Этим постом наш посол откликнулся на мой заключительный концерт-экзамен. На него посольство Грузии в Израиле пришло в полном составе. За такую поддержку молодого грузинского музыканта хочу выразить глубокую благодарность лично послу Грузии в Израиле, господину Лаше Жвания. Это непередаваемое чувство, когда на чужой земле стоишь на одной из ее главных сцен.

- Хочу задать несколько странный вопрос – до какой степени вы похожи на избранный вами музыкальный инструмент?

- Возможно, мой ответ вас удивит… Труба для меня – не только инструмент, изготовленный из стали. Он, как человек, является моим лучшим другом. Не могу думать о нем иначе – мы вместе радуемся, вместе болеем и никогда друг другу не изменяем.

photo: courtesy of Vako Saatashvili Трубач Вако Сааташвили с женой

Труба требует самоотверженного труда и не прощает лени. Она может быть самой шумной, грустной и веселой в одно и то же время. Главное, что мое каждодневное эмоциональное состояние я могу выразить посредством этого инструмента.

- В свое время вы свои чувства в отношении любимого человека тоже выразили через свой инструмент…

- Да, можно сказать и так. Моя жена Нини Вардиашвили – человек очень эмоциональный. В жизни мы наметили общие цели и задачи. В этом году отметили пятилетие нашего брака. Она мотивирует меня на то, чтобы никогда не прогибаться под ситуацией, не сдаваться. Я всегда слышу от нее, что все будет хорошо. Это счастье, когда рядом человек, который думает так же, как ты, и помогает продвигаться вперед. Я горжусь ею!

photo: courtesy of Vako Saatashvili Трубач Вако Сааташвили с супругой

- Ваши мечты на будущее, наверное, тоже связаны с музыкой?

- С музыкой, которая связана с очень большим трудом. Чтобы претворить в реальность большую или малую мечту, мне нужно развиваться. Это тот же спорт, где все время нужно быть в форме, на иное права не имеешь. Моя самая большая мечта – когда наступит время, своими знаниями делиться с будущими поколениями. Думаю, следующий год будут полон вызовов.

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