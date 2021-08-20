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Флаг Украины

Михаил Хазин: элита Украины не думает о стране

© photo: Sputnik / STRINGER
Интервью
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Темы:
Украина: 30 лет независимости (10)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/interview/20210820/252635420/Mikhail-Khazin-elita-Ukrainy-ne-dumaet-o-strane.html

Хазин уверен, что украинские власти сами не заинтересованы в росте экономики, а Запад и США не воспринимают Киев всерьез и только "используют как пешку"

Украина 24 августа отмечает 30-летие независимости. За этот период времени страна достигла лишь экономической разрухи, расцвета коррупции и упадка предприятий.

Города мира. Киев
© photo: Sputnik / Evgeniya Novozhenina
На те же грабли: почему власти не могут обеспечить стабильность Украине?

О том, что ждет экономику Украины в ближайшее время, в интервью Sputnik рассказал экономист и публицист Михаил Хазин.

Экономическая модель Украины нежизнеспособна

Распад СССР больно ударил по всем бывшим советским республикам. Тем не менее, Украина является едва ли не единственной постсоветской страной, за 30 лет независимости так и не вышедшей на экономический уровень конца 1980 – начала 1990-х годов.

По данным Всемирного банка, в 1990 году, когда была подписана Декларация о государственном суверенитете, ВВП Украины на душу населения составлял 3965 долларов. К 2020 году ВВП на душу населения на Украине составил лишь 3115 долларов.

Катастрофическая ситуация на Украине складывается с инфляцией: за последние 10 лет рост цен на товары составил почти 200%.

"Украина – несостоявшееся государство, потому что ее экономическая модель, которая предполагает отсутствие взаимодействия с Россией, нежизнеспособна", - отмечает Хазин.

По мнению эксперта, в скором времени в стране останутся лишь транснациональные корпорации, которые будут "дожирать Украину".

Здание правительства Украины в Киеве
© photo: Sputnik / STRINGER
Украинские уроки для постсоветского пространства

"Мы все видим, что произошло в Афганистане. Скорее всего, Украину, как и все страны Восточной Европы, ждет примерно такой же сценарий", - считает экономист.

Хазин уверен, что украинские власти сами не заинтересованы в росте экономики. А Запад и США не воспринимают Киев всерьез и только "используют как пешку".

"На Украине у всех людей, которые находятся у власти, основная мысль – украсть как можно больше и в тот момент, когда воровать уже станет нельзя – сбежать", - заключает собеседник Sputnik.

О том, ждет ли Украину дефолт и будет ли Ангела Меркель обсуждать с Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев "Северный поток – 2" – в полной версии интервью на Sputnik на русском.

Темы:
Украина: 30 лет независимости (10)
Теги:
Украина, День независимости

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