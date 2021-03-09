Собаке впервые дали попробовать помидор – видео ее забавной реакции

Кажется, питомец не совсем правильно понял, что именно нужно делать с такой интересной едой.

На кадрах видно, как хозяйка протягивает собаке маленькую помидорку, а та ее аккуратно нюхает. Странная еда определенно понравилась питомцу, но только не в том смысле, в котором должна была. Собака решила, что это игрушка, и вовсе не собирается ее есть, зато весело проводит время. Зачем нужны дорогие игрушки, если можно дать четвероногому другу помидорку? Максимум, что питомец сделал с ней как с едой – облизнул.

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