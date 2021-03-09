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Собаке впервые дали попробовать помидор – видео ее забавной реакции

Собаке впервые дали попробовать помидор – видео ее забавной реакции

photo: @itsmiss.violet / TikTok
Мультимедиа
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (674)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/09/251113603.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/multimedia/20210309/251113681/Sobake-vpervye-dali-poprobovat-pomidor--video-eyo-zabavnoy-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, питомец не совсем правильно понял, что именно нужно делать с такой интересной едой.

 

На кадрах видно, как хозяйка протягивает собаке маленькую помидорку, а та ее аккуратно нюхает. Странная еда определенно понравилась питомцу, но только не в том смысле, в котором должна была. Собака решила, что это игрушка, и вовсе не собирается ее есть, зато весело проводит время. Зачем нужны дорогие игрушки, если можно дать четвероногому другу помидорку? Максимум, что питомец сделал с ней как с едой – облизнул.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (674)
Теги:
Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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