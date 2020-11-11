"Еще не все посчитано" – Помпео обратился к лидерам, поздравившим Байдена с победой

Следует убедиться, что "юридический процесс полностью соблюден", отметил Помпео, по словам которого процесс передачи власти будет плавным

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Американский госсекретарь Майк Помпео обратился к иностранным лидерам, поздравившим Джо Байдена с победой на президентских выборах и посоветовал им не спешить, поскольку еще не все голоса подсчитаны, пишет РИА Новости.

"Еще предстоит много работы. Мы напоминаем, что еще не все голоса посчитаны", – сказал он в эфире Fox News.

По словам Помпео, следует убедиться, что "юридический процесс полностью соблюден". Ранее Помпео отмечал, что процесс передачи власти будет плавным.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны.

Действующий глава государства Дональд Трамп уже заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его штаб намерен требовать пересчета голосов.

Между тем, по данным ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, который также назвал себя победителем.

По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.