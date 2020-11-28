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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках у торгового центра

Ковид-география Грузии: где больше новых случаев заражения

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (285)
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Sputnik Грузия
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Всего на данный момент в Грузии 20 393 активных случая коронавируса, лечение проходят 6 286 человек, из которых 942 в тяжелом состоянии

ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. В Грузии за последние сутки на столицу приходится более четверти новых случаев заражения, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге.

Всего за последние сутки в Грузии было выявлено 4 472 новых случая коронавируса, из которых 1 784 – в Тбилиси, 683 – в Аджарской АР и 662 – в Имерети.

Ситуация в регионах по числу зараженных за сутки выглядит следующим образом:

                                     Регион Число новых случаев
Квемо Картли 292
Самегрело - Земо Сванети 247
Кахети 228
Шида Картли 192
Мцхета-Мтианети 127
Гурия 123
Самцхе-Джавахети 93
Рача-Лечхуми - Квемо Сванети 41

Всего на данный момент в Грузии 20 393 активных случая коронавируса. При этом в клиниках Грузии лечение проходят 6 286 человек, из которых 942 – пациенты в тяжелом состоянии.

Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео
video : Sputnik / Natia Kvartskhava, Alex Shlamov
Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео

Еще 3 844 заболевших находятся под наблюдением в ковид-гостиницах, а 10 263 – лечатся дома.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 127 тысяч инфицирования, скончалось более 1 100 человек.

Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (285)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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