Ковид-география Грузии: где больше новых случаев заражения

ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. В Грузии за последние сутки на столицу приходится более четверти новых случаев заражения, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге.
Всего за последние сутки в Грузии было выявлено 4 472 новых случая коронавируса, из которых 1 784 – в Тбилиси, 683 – в Аджарской АР и 662 – в Имерети.
Ситуация в регионах по числу зараженных за сутки выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Квемо Картли
|292
|Самегрело - Земо Сванети
|247
|Кахети
|228
|Шида Картли
|192
|Мцхета-Мтианети
|127
|Гурия
|123
|Самцхе-Джавахети
|93
|Рача-Лечхуми - Квемо Сванети
|41
Всего на данный момент в Грузии 20 393 активных случая коронавируса. При этом в клиниках Грузии лечение проходят 6 286 человек, из которых 942 – пациенты в тяжелом состоянии.
Еще 3 844 заболевших находятся под наблюдением в ковид-гостиницах, а 10 263 – лечатся дома.
Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 127 тысяч инфицирования, скончалось более 1 100 человек.
Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.