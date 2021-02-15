Верхний Ларс сегодня: движение запрещено для всех видов автотранспорта

Запрет действует на участке Гудаури (Поста)-Коби автострады Мцхета-Степанцминда-Ларс, на остальных участках дороги движение свободно

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией, сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В частности, запрет действует на участке Гудаури (Поста)-Коби автострады Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках дороги движение свободно.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.