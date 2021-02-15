00:08 16 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4277
  • USD3.2888
Поиск
Автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс

Верхний Ларс сегодня: движение запрещено для всех видов автотранспорта

photo: Roads Department of Georgia / FB
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (144)
61 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/news/20210215/250897202/Verkhniy-Lars-segodnya-dvizhenie-zaprescheno-dlya-vsekh-vidov-avtotransporta.html

Запрет действует на участке Гудаури (Поста)-Коби автострады Мцхета-Степанцминда-Ларс, на остальных участках дороги движение свободно

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией, сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Вид на центр города Тбилиси в пасмурную погоду
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода в Грузии резко ухудшится: синоптики предупреждают об опасности

В частности, запрет действует на участке Гудаури (Поста)-Коби автострады Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках дороги движение свободно.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (144)
Теги:
Мцхета-Степанцминда-Ларс, ТПП "Казбеги – Верхний Ларс", Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
Кафе как протест: Джапаридзе ждет расплата за нарушение ограничений - фото
Снова в школу: в Грузии вновь ослабляют ограничения - видео
Можно в школу и в ресторан: в Грузии ослабили действующие ограничения - видео
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться