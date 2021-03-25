Pfizer уже в Грузии: когда начнется вакцинация?

Первая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer была доставлена в Грузию поздно ночью. Всего 29,5 тысячи доз вакцины будут распределены для 14 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Вакцинация препаратом Pfizer начнется в Грузии с 30 марта, об этом заявила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.

С вечера 25 марта граждане не только смогут зарегистрироваться на вакцинацию, но и сделать выбор между вакцинами Pfizer и AstraZeneca. На сайте, где проходит регистрация, вакцина Pfizer будет отображена с 18:00.

"Эффективность Pfizer так же, как и AstraZeneca, очень высокая как в плане защиты от заболевания, так и с целью искоренения сложных случаев и летальных исходов", – сказала Габуния.

При этом замминистра не исключила, что до середины апреля удастся начать всеобщую регистрацию, однако это не означает, что желающие привиться сразу же смогут получить вакцину. Процесс начала всеобщей вакцинации планируется в третьем-четвертом квартале, пояснила Габуния.

Главной целью регистрации будет узнать, приблизительно сколько человек хочет сделать вакцину. По словам Габуния, пока сложно сказать, насколько вакцина Pfizer сыграет стимулирующую роль в процессе активизации граждан.

Между тем сегодня система здравоохранения больше не сможет выдержать тех волн распространения инфекции, которые были в ноябре-декабре, отметила представитель ведомства. Так что, по словам Габуния, введение точечных ограничений в стране будет неизбежно в том случае, если в каком-нибудь регионе будет ярко выраженная рискованная эпидемиологическая картина.

Как отмечается, с 30 марта вакцина от коронавируса от компании Pfizer будет доступна в трех больших городах Грузии и распределена в шести клиниках. Сделать вакцину Pfizer можно в четырех медучреждениях Тбилиси – в клинике Бокерия, Республиканской больнице, клинике "Амтел" и Кавказском медицинском центре. В Батуми вакцина Pfizer доступна в Республиканской клинике, а в Кутаиси – в клинике "Эвекс" имени Цхакая.

Первая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer была доставлена в Грузию поздно ночью. Всего 29,5 тысячи доз вакцины будут распределены для 14 тысяч человек.

Вакцинация в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca (43 200 доз) в первую очередь среди медиков. Следующую дозу этой вакцины (86 400 доз) страна должна получить в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.

Вакцина и Pfizer, и AstraZeneca доступна как для медиков, так и для лиц старше 65 лет, которые смогут присоединиться к медсотрудникам 25 марта. По последней информации, в Грузии вакцинированы 4 048 медиков.

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer, – первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная ВОЗ. По официальной информации, эта вакцина дает 95% эффективность, а длительность иммунитета после прививки достигает шести месяцев.

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