Россиянка в возрасте 104 лет вылечилась от коронавируса

Пожилая пациентка сейчас находится на амбулаторном лечении, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Пензенские врачи вылечили 104-летнюю пациентку от коронавируса, женщину уже выписали из стационара, где она пробыла две недели, сообщает Sputnik Беларусь.

Как уточнили муниципальные власти, женщина в возрасте 104 лет была госпитализирована в больницу №4 города Пензы, у нее был подтвержденный тест на коронавирус. Положительный тест был также у ее дочери и зятя, вместе они пребывали в палате.

"Состояние пожилой пациентки врачи оценивают как удовлетворительное, она вместе с дочерью возвращается домой", – говорится в сообщении.

В больнице отметили, что на лечении пациентка находились около двух недель, ей оказывали консервативную лечебную помощь, то есть аппарат искусственной вентиляции легких не применялся.

Теперь бабушка находится под наблюдением в амбулатории. Она пошла на поправку.

Сегодня также стало известно, что 100-летняя жительница Украины победила коронавирусную болезнь. Мария Тихоновна попала в больницу города Черновцы с 30-процентным поражением легких, была на кислородной поддержке.

Первые несколько дней пациентке становилось все хуже, но потом женщина пошла на поправку. Сейчас ПЦР-тест у нее отрицательный.

Пациентка когда-то сама работала в этой больнице медицинской сестрой. Но эта госпитализация стала для нее первой в жизни.