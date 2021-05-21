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Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 23 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1168)
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Sputnik Грузия
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Жаркий воскресный день прогнозирую синоптики в воскресенье в столице – воздух прогреется до 31 градуса

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Преимущественно ясная и частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 23 мая.

Солнце в столице взойдет в 05:34 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла. Осадков не ожидается.

Закат в Тбилиси будет в 20:20. 

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1168)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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