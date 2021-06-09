В Евросоюзе вводится цифровой коронавирусный сертификат

Коронавирусный сертификат формально будет запущен в ЕС 1 июля, но документ уже выдается в тестовом режиме, его получили более миллиона европейцев

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Европейский парламент большинством голосов проголосовал за введение в Евросоюзе коронавирусного цифрового сертификата, следует из обнародованных итогов голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь решение должно пройти процедуру технического оформления, оно официально вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Цифровые коронавирусные сертификаты будут содержать три варианта данных: информацию о прививке от COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного заболевания и наличии иммунитета. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.

Сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой – позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.

Ожидается также, что вакцинированные жители ЕС, получившие сертификат, будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран, подобный механизм сейчас находится в разработке.

Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным – пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев. Еврокомиссия также выделит 100 миллионов евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в COVID-сертификат.