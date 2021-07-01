Партия Гахария начала предвыборную кампанию с нового скандала

В новом здании партии отключился свет, а владелец разорвал договор об аренде. Гахария заявил, что за этими действиями стоят "напуганные власти"

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" начала предвыборную кампанию с открытия офиса в городе Гори (регион Шида Картли) и сразу оказалась в центре скандала.

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Гахария основал свою партию в начале июня. На сегодняшний день, согласно опросам, эта партия занимает по популярности третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

"Сегодня мы в Шида Картли, сердце Грузии, открываем новый офис - так начинается предвыборная кампания для партии "За Грузию" к выборам в местные органы власти", - сказал Гахария.

Открытие офиса ознаменовалось новым скандалом - в здании отключился свет, а владелец разорвал договор об аренде. Гахария заявил, что за этими действиями стоят "напуганные власти". В то же время лидер партии "За Грузию" подчеркнул, что его команда не собирается сдаваться.

"Никакие отключение света, отказ в (аренде - ред.) офисов, слежка и прослушивание со стороны СГБ нас не напугают", - сказал Гахария.

Он также подчеркнул, что слухи о его встречах с лидерами "Нацдвижения" в США и их возможном альянсе – ложь "от испуганной власти".

"Партия "За Грузию" не рассматривает и не может рассматривать альянс с "Национальным движением". Это наша политическая позиция", - сказал Гахария.

В правящей партии "Грузинская мечта" эти обвинения категорически отрицают. Как заявил депутат от большинства Георгий Амилахвари, риторика Гахария похожа на риторику Нацдвижения.

"Я призываю принести и выложить факты или прекратить так действовать", - отметил Амилахвари.

Выборы в органы местной власти Грузии пойдут в октябре этого года. Для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в парламенте представлена 84 депутатами, эти выборы крайне важны. Если она получит менее 43% голосов избирателей, то в стране назначат досрочные парламентские выборы.

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