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Акция молчания у парламента Грузии 6 июля 2021 года

Полиция пытается не допустить столкновений на проспекте Руставели

© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/news/20210706/252233515/Politsiya-pytaetsya-ne-dopustit-stolknoveniy-na-prospekte-Rustaveli-.html

В центре Тбилиси в нескольких сотнях метрах проходят две акции: у парламента акция молчания в поддержку пострадавших во время беспорядков 5 июля, у церкви Кашвети - противников ЛГБТ

ТБИЛИСИ, 6 июл - Sputnik. Проспект Руставели в Тбилиси снова перекрыт - полиция пытается не допустить столкновения участников двух акций. Полицейские кордоны выстроились в несколько рядов. 

Представители радикальных группировок периодически пытаются прорваться к парламенту, где проходит акция молчания в знак солидарности с пострадавшими накануне во время беспорядков в центре столицы.

МВД Грузии призвало участников акций в центре Тбилиси не переходить за рамки закона.

Акция молчания у парламента, к которой присоединились представители организации "Тбилиси Прайда" с символикой ЛГБТ, была анонсирована после событий 5 июля.

В этот день противники марша в защиту прав ЛГБТ напали на журналистов и неформально одетых подростков и разгромили офисы "Тбилиси прайда" и молодежной организации "Стыдно". В результате нападений пострадали 55 человек, из них 53 журналиста.

На данный момент полиция задержала за события 5 июля 8 человек в административном порядке и троих за нападения на журналистов, двое из которых в прошлом уже были судимы.

Ситуация на проспекте Руставели остается достаточно напряженной - и с той и с другой стороны собрались по несколько тысяч человек. 

 

 

 

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