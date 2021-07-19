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Певец Шура

Нездоровая стройность: фанаты певца Шуры заволновались из-за его худобы – фото

photo: shuramedvedev / Instagram
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (428)
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https://sputnik-georgia.ru/news/20210719/252361215/Nezdorovaya-stroynost-fanaty-pevtsa-Shury-zavolnovalis-iz-za-ego-khudoby---foto.html

Похудел – прекрасно, но пора остановиться, предупреждают артиста поклонники, волнуясь за его здоровье

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Излишняя худоба Шуры (Александра Медведева) стала поводом для беспокойства среди поклонников российского певца – подписчики активно обсуждают нездоровую стройность артиста.

Поклонники эстрадного исполнителя заметили болезненную стройность знаменитости после того, как он опубликовал новые фотографии из путешествий в своем Instagram.

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Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev)

С одной стороны, фанаты похвалили Шуру за то, что тот держит себя в форме, но с другой – подчеркнули, что больше худеть не стоит. "Я уже переживаю, с вами точно все ОК?", "Сашка, ты больше не худей", – заволновались подписчики.

Ранее Шура не раз хвастался похудением, иронизируя над своей "знатной ряхой" в прошлом. Зимой 2021 года он сообщил, что сбросил около 35 килограммов за год, весной – 40 килограммов.

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Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev)

Шура стал популярным в 1990-х годах. Среди наиболее известных его композиций – "Отшумели летние дожди", "Твори добро", "Холодная луна" и "Ты не верь слезам".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (428)

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