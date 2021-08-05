Глава Нацбанка Грузии: спасать лари пока не надо

Также он отметил, что целью Национального банка не может быть сохранение курса на определенном уровне

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В данный момент Национальному банку нет необходимости тратить резервы на укрепление курса лари, однако он готов это сделать, если понадобится, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе на брифинге.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк в общей сложности продал 916 миллионов долларов. В этом году регулятор уже продал 260 миллионов долларов. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

"На данном этапе необходимости в интервенциях Нацбанка нет, но мы осуществляем продажи в малом объеме на платформе Bmatch. Так что мы всегда находимся на рынке и, если возникнет необходимость, мы вмешаемся. У нас есть резерв – ресурс, для заполнения которого мы много работали в предыдущие годы", – сказал Гвенетадзе.

Он отметил, что целью Национального банка не может быть сохранение курса на определенном уровне.

"У нас плавающий курс. На долгосрочный период его определяют фундаментальные факторы, на краткосрочный – такие события как, скажем, сегодня", – сказал Гвенетадзе.

С прошлого года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.