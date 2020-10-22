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Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди

"Классический бандитизм" - эксперт о захвате заложников в Зугдиди

© Sputnik / STRINGER
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Захват заложников в Зугдиди (33)
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Преступник освободил заложников в лесу у села Кирцхи в Чхороцкуйском районе и скрылся. Он объявлен в розыск

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Использовать факт захвата заложников в Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) в политических целях некорректно, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия директор Центра по изучению терроризма и политического насилия Грузии Бадри Начкебия.

Руководитель Центра по исследованию терроризма и политического насилия Бадри Начкебия
© photo: Sputnik
Эксперт по вопросам терроризма прокомментировал захват заложников в Зугдиди

Неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, днем в среду захватил в заложники несколько десятков человек в отделении Банка Грузии в Зугдиди - он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности

"Эту беду, к сожалению, некоторые политические силы начали использовать в свою пользу для предвыборной риторики. Хотя бы чего стоит то заявление, что премьер-министра во время этого инцидента моментально спрашивают о возросшей преступности. В данном случае, думаю, что не очень корректно это использовать в политических целях. Как оппозиционные силы, так и представители правящей партии делали не очень корректные заявления, как-то связывая это преступление как бы с заказом той или иной политической силы", - сказал Начкебия.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
Спецоперация по освобождению заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди

При этом, сам факт Начкебия назвал бандитским актом.

"Когда у преступника нет политических требований - это обыкновенный бандитский акт. Только тут имеется в виду, что он пользуется методикой, которая очень популярна у террористов - это взятие заложников. Но сам акт не террористический, а акт классического бандитизма", - пояснил Начкебия.

Кроме того, эксперт положительно оценил действия правоохранительных органов по освобождению заложников.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Что происходит у Банка Грузии в Зугдиди, в котором держали заложников

"Мировая криминология привыкла оценивать поведение правоохранительных органов первым делом из того, что была бы спасена жизнь людей. В данном случае, это нашим правоохранителям удалось. Думаю, что мы так или иначе можем говорить на первом этапе о положительной тенденции - заложники освобождены. Второе - будем надеяться, что преступник будет найден и понесет соответствующее наказание", - сказал Начкебия.

В ходе переговоров, для проведения которых в Зугдиди прибыл глава МВД Вахтанг Гомелаури, удалось добиться освобождения почти всех заложников. К десяти вечера полиция дала возможность преступнику покинуть здание в сопровождении Автандила Галдава и трех заложников, которыми он прикрывался как живым щитом. Все заложники, захваченные напавшим на банк в Зугдиди, к утру четверга были освобождены, преступник разыскивается.

Спецоперация по освобождению заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Спецоперация по освобождению заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди

Вооруженный преступник освободил трех заложников в лесу у села Кирцхи в Чхороцкуйском районе и скрылся.

Темы:
Захват заложников в Зугдиди (33)


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