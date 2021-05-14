"Успех позиции России" – эксперт о заявлении Байдена по кибербезопасности

Президент США Джо Байден заявил о "прямом общении" с Россией на тему борьбы с киберпреступниками

Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik рассказал о том, почему, по его мнению, это заявление заслуживает особого внимания.

Американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил о непричастности российского правительства к кибератаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США – компанию Colonial Pipeline. Однако хакеры могут находиться на территории России, полагает он.

"Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России. Это пришло оттуда, из России. Мы находимся в прямом общении с Россией относительно мер, которые необходимо принять против сетей, вымогающих выкуп, и стремиться к мерам, чтобы нарушить их возможности действовать", – сказал Байден.

Colonial Pipeline подверглась атаке программы-вымогателя, предположительно, со стороны хакерской группы DarkSide. Действия хакеров привели к простою трубопровода и повышению оптовых цен на бензин в Соединенных Штатах.

Перезапуск трубопровода произошел в ночь на четверг. Однако восстановление его работы потребует времени, отметил президент США.

Политолог, старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО Алексей Зудин обратил внимание на то, что Байден заявил о намерении обсудить с Россией вопросы кибербезопасности.

"Это именно те вопросы, по которым российская сторона приглашала Соединенные Штаты к переговорам, а США точно так же настойчиво отказывались делать этот вопрос предметом переговоров. Этот момент мне представляется особенно важным, раньше я ничего не слышал о том, чтобы такого рода предложения (со стороны США) вообще появлялись", ‒ сказал Алексей Зудин в эфире радио Sputnik.

По его словам, в этом можно видеть успех российской позиции.

"Важно то, что впервые прозвучала тема переговоров по кибербезопасности, от которой Соединенные Штаты раньше последовательно уходили. И в этом можно увидеть успех твердой позиции России, которая такие переговоры давно предлагала", ‒ считает Алексей Зудин.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале