"Может быть сюрприз"- политолог о встрече Путина и Байдена

Переговоры президентов России и США могут стать началом нового этапа в отношениях двух стран, считает политолог Алексей Мухин

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Предстоящая встреча лидеров России и США – Владимира Путина и Джо Байдена, может преподнести сюрприз: переговорный процесс может пойти быстрее, чем многие рассчитывают. Такое мнение политолог Алексей Мухин высказал в эфире радио Sputnik.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, президенты России и США встретятся 16 июня в Женеве.

Комментируя нынешнее состояние отношений России и США, политолог отметил, что между двумя странами сейчас острое противостояние.

"Если бы было непонятно, дружим мы или враждуем, то это очень сильно отражалось бы на возможности выстраивания определенных конструкций взаимодействия. А сейчас определенность есть: мы – противники. Не Россия это объявила, мы были поставлены перед фактом. Поэтому то, что сейчас могут обсуждать президент России и президент США, это глобальная безопасность, потому что это касается всех", – считает Мухин.

По его словам, Путин и Байден могут обсудить глобальные изменения, но не только климата, а и международных отношений в целом. С точки зрения политолога, предстоящая встреча может стать началом нового этапа в отношениях двух стран.

Как отметил Мухин, речь идет о подготовке, образно говоря, новой "Ялтинской конференции".

"Мы сейчас находимся достаточно далеко от процесса завершения этих переговоров. Хотя может быть сюрприз: переговорный процесс пройдет настолько быстро, оперативно, что мы окажемся с результатом гораздо раньше, чем рассчитываем сейчас. Но! Уже очевидно, что США, несмотря на свое мнение, навязываемое остальным, что "Россия не является международным игроком с высоким статусом", теперь вынуждены признать обратное. Сам факт встречи говорит именно об этом", – считает политолог.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров с Путиным упомянул стремление Вашингтона выстраивать с Москвой "стабильные и предсказуемые отношения" в соответствии с национальными интересами США. Глава Белого дома выразил надежду, что встреча с президентом России состоится в начале лета.

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