Друзья до черного дня: планы Вашингтона больно ударят по интересам ЕС

США предлагают Европе новый этап дружбы, однако это вовсе не значит, что такие изменения пойдут на пользу экономике и населению Старого Света. Особенно это касается периферийных стран ЕС, в дела которых Вашингтон вмешивается все более активно

Политики из Америки и Европы вскоре смогут восстановить изрядно пострадавшие (за время президентства Дональда Трампа) отношения между ЕС и США, отмечает автор Илья Круглей.

Как пишет Bloomberg, у трансатлантических союзников уже есть проект совместного коммюнике, согласно которому стороны должны, наконец, разрешить споры относительно торговых пошлин на сталь и алюминий, ядерной сделки с Ираном, политики ЕС и США по отношению к Китаю и еще целого ряда пунктов.

В американской прессе признают, что на встрече представителей Евросоюза и США в середине июня все еще могут возникнуть разногласия по некоторым пунктам, к примеру, по экспорту вакцин от COVID-19.

Однако в Bloomberg уверены, что в итоге времена дружбы Америки и Европы вскоре вернутся, а значит, выражаясь словами российского императора Александра I, "все станет как при бабушке". Однако события последних шести месяцев показывают, что все не так просто.

Во-первых, политика США уже сегодня показывает, что новая дружба с Европой может оказаться еще более болезненной, чем при Трампе. На примере Прибалтики хорошо видно, как американские дипломаты стали действовать еще топорнее, уже лично вмешиваясь в происходящее внутри стран.

Во-вторых, в Госдепе США пока что ничего не сказали о том, что Вашингтон готов отменить все пошлины против европейских товаров. Нет никакой конкретики даже в том, будут ли сняты ограничения в полном объеме на продукцию европейского авиастроителя Airbus, который все жестче сейчас конкурирует с американским Boeing.

В-третьих, некоторые страны ЕС в преддверии саммита НАТО, намеченного на 14 июня, и переговоров между США и Евросоюзом о торговле, запланированных на 15 июня, решили опубликовать нелицеприятные факты о деятельности американских спецслужб.

Первыми в Европе это сделали сразу несколько ведущих изданий Германии – немецкая газета Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании ARD и WDR.

Они рассказали о том, как датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками в 2013 году, включая прослушку телефона канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Что интересно, тогда у власти в Белом доме еще был не Трамп, а его оппоненты из Демократической партии, которая сейчас снова управляет США.

Значит ли это, что Европа боится новой дружбы с Вашингтоном и будет всячески ей сопротивляться?

Помириться, но только на словах

Как пишет британский таблоид Daily Express, американский президент Джо Байден настаивает на введении всеми союзниками США 21-процентной ставки налогов для транснациональных компаний, например Amazon.

На первый взгляд, подобная инициатива выглядит вполне здравой – пусть богатые корпорации платят в бюджет западных государств больше обычного, отдавая часть прибыли вроде как простым людям.

Однако на практике польза от этого будет только для США и, что иронично, даже частично для Китая и России, но никак не для Европы.

Корпорации вроде Amazon, Google или компании из реального сектора экономики (автопроизводители, металлурги и так далее) попросту начнут сворачивать свою деятельность за рубежом, концентрируясь на деятельности у себя дома.

Какой смысл Amazon или Boeing работать в ЕС, когда там надо платить высокий налог? Не лучше ли вернуться домой – в Америку, а часть бизнеса из Европы перенести в страны, где налоговая ставка, которую требует ввести Байден, будет ниже? Например, в Китай, Индию или, может, даже в Россию.

"Если предложения Байдена будут приняты, главными бенефициарами станут Китай и Россия. Они не согласятся с этой инициативой, но сохранят низкие ставки корпоративного налога", – пишут в Daily Express.

Очевидно, что предстоящий саммит НАТО и встреча представителей ЕС и США в середине июня для обсуждения новый условий торговли между Америкой и Европой будут проходить в таком же ключе – на словах дружба, а на деле экономическая выгода только для Вашингтона.

Нет, конечно, Байден может отметить торговые пошлины на сталь и алюминий для европейских производителей, но не исключено, что это будет компенсироваться другими нововведениями, от которых компаниям из ЕС легче не станет.

"Понятно, почему Байден настаивает на том, чтобы 21-процентный налог для международных корпораций был введен не только в США, но и в ЕС. В противном случае такие компании будут уходить из-под юрисдикции Вашингтона, перенося штаб-квартиры в Евросоюз. США получат отток капитала, а Европа – дополнительную прибыль в виде налогов от транснациональных корпораций", – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Зато, как подчеркивает эксперт, одновременное введение налога на территории США и ЕС может ударить уже по интересам европейских государств и правительств. Ведь корпорации могут уйти в юрисдикцию стран, не входящих в ЕС – Китай, Индию, страны АТР, Россию. Поэтому пока нет однозначного решения и солидарности между правительствами и бизнесом.

"Такая новация в первую очередь необходима США, чтобы решить проблему растущего гигантского госдолга. Странам ЕС предлагается принять участие в решении данной проблемы, причем снова – за счет европейского бизнеса и бюджетов стран Европы", – резюмировал Артем Деев.

Политического давления США нет, особенно в Прибалтике

При Дональде Трампа администрация Белого дома США регулярно выдвигала различные требования Евросоюзу, как правило, связанные с финансовыми вопросами. Это могли быть претензии по оплате счетов в рамках расходов НАТО, протекционизм, проталкивание на рынок ЕС американского СПГ.

Теперь же Байден отказался от санкций против "Северного потока–2", который так нужен Германии. То есть США вроде бы даже не указывают Европе, как выстраивать свою энергетическую политику. Пока что. При этом в политическом поле действия Вашингтона становятся все более активными и даже топорными.

К примеру, если ранее Белый дом старался держаться на расстоянии от "беломайдана", не пытаясь возглавить этот процесс в постсоветской стране, теперь все иначе.

В конце мая стало известно, что группа сенаторов США вскоре встретится в Литве с белорусским оппозиционером – Светланой Тихановской. В мероприятии будут участвовать члены верхней палаты Конгресса США Роб Портман, Джин Шахин и Крис Мерфи. В Литве законодатели также встретятся с министром иностранных дел этой страны Габриэлюсом Ландсбергисом.

В Латвии действия американских дипломатов уже похожи на поведение хулиганов в ресторане, который они открыто "крышуют".

Напомним, на чемпионате мира по хоккею в Риге государственный флаг Республики Беларусь сорвал с флагштока не кто иной, как Нилс Студентс – директор Центра информационных ресурсов посольства США в Латвии.

В СМИ даже появились фотографии, где представитель посольства Соединенных Штатов стоит позади участников акции протеста против президента РБ Александра Лукашенко и координирует их действия.

К слову, Нилс Студентс – это такой же выходец из среды политэмигрантов из Латвийской ССР, как и нынешние президент и премьер-министр Латвии Эгилс Левитс и Кришьянис Кариньш (все они учились в Латышской гимназии города Мюнстера).

Параллельно с этим в Эстонии по 15 мая включительно проводились крупнейшие за 25 лет учения НАТО, разумеется, рядом с российской границей. В Литве, кстати, учения проходили до конца мая.

Хотят ли страны Западной Европы, чтобы администрация Белого дома еще более активно управляла политическими процессами на периферии Старого Света? Видимо, нет.

Возможно, именно поэтому в немецких СМИ почему-то именно сейчас, когда на носу замаячила перспектива новых договоренностей с США по целому спектру международных вопросов, решили вспомнить о том, как подразделение внешней разведки Дании помогало американскому АНБ шпионить за Ангелой Меркель и рядом других европейских лидеров с 2012 по 2014 год.

К слову, сама скандинавская страна эту неприятную историю признает. Доклад, подготовленный Danmarks Radio, был создан по результатам внутреннего аудита, проведенного Министерством обороны Дании.

Вот она какая, новая дружба с Вашингтоном

От санкций против "Северного потока–2" в Белом доме пока что отказались, зато на носу теперь стоит другая повестка – договоренность о сотрудничестве в области сокращения выбросов СО2 между ЕС и США. Соответствующая конференция будет проходить в ноябре (в Глазго, Великобритания) этого года.

Это еще больше закрепит и усилит принципы "зеленой сделки", которую Еврокомиссия агрессивно навязывает странам Старого Света. Даже тем восточноевропейским государствам, чья экономика попросту не способна "тянуть на себе" дополнительные расходы на проекты по возобновляемой энергетике.

Эстония, к слову, уже хорошо на себе ощущает такой энегропереход, поскольку отказывается от горючих сланцев – важнейшего ресурса для энергетики этой страны.

Впрочем, жители Литвы и Латвии, где цена на электричество растет с переменным успехом последние полтора года, тоже не в восторге от таких изменений.

По сути, США и дальше будут указывать и направлять Европу в нужное для себя русло, будь то энергетика, политика по отношению к постсоветским странам или даже к Китаю с Россией.

При этом, как рассказал исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов, политическое давление США на европейские страны будет теперь постоянно увеличиваться. При этом все это будет прикрываться лозунгами о единстве и дружбе с Европой.

"Чем была прекрасна администрация Трампа? Она делала или старалась делать то, что говорила, и говорила или старалась говорить, что делала. Суть же демократических администраций как раз в том, за что [президент России] Владимир Путин их никогда не любил. А именно в том, что слова и обещания практически всегда расходились с делами", – рассказал Вячеслав Данилов.

"Это что касается европейских дел. Налог же на международные корпорации, о котором говорят в администрации Белого дома, – это как раз то "левачество", которым якобы будет отмечено президентство Байдена. Пока что такая инициатива существует на уровне прокламаций. Как она будет реализована в жизни, пока сказать трудно", – резюмировал эксперт.

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