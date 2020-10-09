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Один "Вирус", пожалуйста: пирожное в виде COVID-19 в Чехии - фото

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  • В Праге кондитерская премьера - пирожное в форме коронавируса
  • Попробовать необычный десерт можно в старейшем кафе чешской столицы - Černá Madona (Черная Мадонна)
  • Гурманы выяснили, что начинка у пирожного малиново-фисташковая
  • Сладкий ковидлик покрыт черным шоколадом, а в качестве шипов кондитеры использовали белый шоколад и ягоды малины
  • Вдохновением для создателей кондитерского шедевра послужило изображение COVID-19 в Интернете
  • Кафе давно славится своими необычными кондитерскими изделиями
  • Такой артистичный подход к пирожному неслучаен: кафе расположено в здании Музея чешского кубизма
  • Работники заведения утверждают, что сладкие коронавирусы пользуются большой популярностью. Посетители заказывают мини-шедевр около ста раз в день
© REUTERS / David W Cerny
В Праге кондитерская премьера - пирожное в форме коронавируса
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201009/249668187/odin-virus-pozhaluista-pirozhenoe-v-vide-covid-19-v-chekhii-foto.html

В одном из старейших пражских кафе - набирает популярность новый оригинальный десерт: пирожные в форме коронавируса. Смтрите в фотоленте Sputnik, как выглядит угощение

Все в этом десерте необычно. Кафе, где его предлагают, название свое носит не случайно. Расположено оно в Музее чешского кубизма, само здание которого очень необычной формы, а украшен архитектурный изыск статуей Богородицы из черного камня .

На создание сладкого шедевра кондитеров вдохновило цветное изображение COVID-19. Все эти яркие рожки на сферическом теле  - чем не повод для фантазии?

Шоколадная глазурь, ягоды малины, белый шоколад - и десерт готов! Грамотно в Праге умеют использовать ситуацию с пандемией.

 

 



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