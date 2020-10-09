Один "Вирус", пожалуйста: пирожное в виде COVID-19 в Чехии - фото

В одном из старейших пражских кафе - набирает популярность новый оригинальный десерт: пирожные в форме коронавируса. Смтрите в фотоленте Sputnik, как выглядит угощение

Все в этом десерте необычно. Кафе, где его предлагают, название свое носит не случайно. Расположено оно в Музее чешского кубизма, само здание которого очень необычной формы, а украшен архитектурный изыск статуей Богородицы из черного камня .

На создание сладкого шедевра кондитеров вдохновило цветное изображение COVID-19. Все эти яркие рожки на сферическом теле - чем не повод для фантазии?

Шоколадная глазурь, ягоды малины, белый шоколад - и десерт готов! Грамотно в Праге умеют использовать ситуацию с пандемией.