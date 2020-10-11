Ожесточенные протесты против нового закона о труде в Индонезии - фото

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В Индонезии несколько тысяч студентов и рабочих вышли на акции протеста против нового трудового законодательства. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки беспорядков
Вот уже несколько дней на улицах Джакарты тысячи студентов и молодых рабочих протестуют против нового закона, который, по их словам, покалечит трудовые права и нанесет вред окружающей среде.
Столкновения между демонстрантами, бросавшими камни, и спецназом вспыхнули возле президентского дворца столицы Индонезии, когда полиция попыталась разогнать протестующих, включая рабочих и студентов средних школ и университетов.