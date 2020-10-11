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Ожесточенные протесты против нового закона о труде в Индонезии - фото

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  • Несколько тысяч студентов и рабочих в Индонезии в среду вышли на акции протеста против нового трудового закона
  • Акции протестов прошли в Джакарте, Бандунге, Тангеранге, Бекаси и других крупных городах страны
  • Парламент страны одобрил новый закон, который радикально меняет трудовую систему. После этого жители страны вышли на улицы с демонстрациями
  • В провинции Западная Ява полиция заблокировали дороги, ведущие к местному парламенту
  • Между протестующими и полицейскими произошли столкновения
  • Участники акций бросали в стражей порядка камни и поджигали шины, полиция применяла слезоточивый газ и водометы
  • По данным СМИ, полиция задержала около 400 протестующих
  • Новый закон предусматривает введение серии мер, которые, как считают власти, привлекут иностранных инвесторов в индонезийскую экономику
  • Однако местные жители выступают против подобного законопроекта
  • Жители страны считают, что подобный закон приведет к сокращению выплат сотрудникам при увольнении. Многие рабочие лишатся льгот и субсидий
© AFP / Juni Kriswanto
Несколько тысяч студентов и рабочих в Индонезии в среду вышли на акции протеста против нового трудового закона
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0b/249681492.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201011/249682379/ozhestochennye-protesty-protiv-novogo-zakona-o-trude-v-indonezii-foto.html

В Индонезии несколько тысяч студентов и рабочих вышли на акции протеста против нового трудового законодательства. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки беспорядков

Вот уже несколько дней на улицах Джакарты тысячи студентов и молодых рабочих протестуют против нового закона, который, по их словам, покалечит трудовые права и нанесет вред окружающей среде.

Столкновения между демонстрантами, бросавшими камни, и спецназом вспыхнули возле президентского дворца столицы Индонезии, когда полиция попыталась разогнать протестующих, включая рабочих и студентов средних школ и университетов.

Теги:
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