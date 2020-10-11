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Пандемия: Израиль - первая страна в мире, где введен повторный локдаун

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1341)
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  • С сентября в Израиле действует общенациональный локдаун. В условиях ограничений религиозные жители справляют праздники в изоляции. На фото - женщина-мусульманка спорит с ортодоксальными евреями, которые отмечают праздник Суккот на крыше дома в Иерусалиме.
  • Моряки в городе Яффа сушат маски на борту грузового судна. Тель-Авив, Израиль
  • Переживший Холокост, бывший узник Освенцима Иегошуа Дацингер перед молитвой в синагоге. Бней-Брак, Израиль
  • Акробатка Шай Рыльски во время локдауна решила все же выступить под открытым небом на пустых городских улицах, где нет машин. Выступление было приурочено к празднику Йом Кипур. Тель-Авив, Израиль
  • Большинство верующих евреев молятся и проводят свои ритуалы дома в самоизоляции. Бней-Брак, Израиль
  • Тем временем находятся те, кто протестует против введенных ограничений. На фото - акция протеста в Тель-Авиве, Израиль
  • На улицах израильских городов размещены баннеры, призывающие обязательно носить маски. На фото - пожилой мужчина идет по одной из улиц Иерусалима
  • Несмотря на локдаун, ортодоксальные евреи собрались вместе во время праздника Суккот у Западной Стены в старом городе. Иерусалим, Израиль
  • Мужчина, погрузившись в воду, держит в руке черный флаг. Так он выражает протест против закрытия пляжей из-за коронавируса. Тель-Авив, Израиль
  • Каждый день в Израиле проводятся тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. На фото - медики берут тест у жителя арабского поселения в Иерусалиме, Израиль
  • Верующие евреи молятся во время локдауна на детской площадке рядом со своими домами. Бней-Брак, Израиль
  • Но несмотря на запреты, ортодоксальные евреи ходят в синагогу. Хоть и в масках. Бней-Брак, Израиль
  • В большинстве синагог места для молитв и помещения, где одновременно собираются люди, разделены прозрачными пластиковыми перегородками
  • Израильские военнослужащие обзванивают граждан, у которых подтвержден коронавирус, и по телефону ведут опрос об их самочувствии. Рамле, Израиль
© AP Photo / Mahmoud Illean
С сентября в Израиле действует общенациональный локдаун. В условиях ограничений религиозные жители справляют праздники в изоляции. На фото - женщина-мусульманка спорит с ортодоксальными евреями, которые отмечают праздник Суккот на крыше дома в Иерусалиме.
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0a/249679646.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201011/249682422/Pandemiya-Izrail---pervaya-strana-v-mire-gde-vveden-povtornyy-lokdaun.html

Власти Израиля были вынуждены пойти на повторное введение локдауна из-за коронавируса в связи с резким увеличением суточного числа заражений COVID-19. Смотрите в фотоленте, как в условиях пандемии живут люди в этой стране

Министерство здравоохранения Израиля 10 октября представило новые данные по эпидемии коронавируса. С начала пандемии в стране было выявлено около 290 тысяч заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 62 165 человек. Более 225 тысяч выздоровели, 1914 - умерли.

При этом в больницах находится всего 1544 заболевших. Остальные проходят лечение в домашних условиях или на изоляции в гостиницах. Состояние 845 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 232 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 290 пациентов – средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Около 79% зараженных в возрасте до 50 лет.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1341)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Израиль, новости в фотографиях, фотография, фото


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