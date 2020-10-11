Пандемия: Израиль - первая страна в мире, где введен повторный локдаун

Власти Израиля были вынуждены пойти на повторное введение локдауна из-за коронавируса в связи с резким увеличением суточного числа заражений COVID-19. Смотрите в фотоленте, как в условиях пандемии живут люди в этой стране

Министерство здравоохранения Израиля 10 октября представило новые данные по эпидемии коронавируса. С начала пандемии в стране было выявлено около 290 тысяч заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 62 165 человек. Более 225 тысяч выздоровели, 1914 - умерли.

При этом в больницах находится всего 1544 заболевших. Остальные проходят лечение в домашних условиях или на изоляции в гостиницах. Состояние 845 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 232 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 290 пациентов – средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Около 79% зараженных в возрасте до 50 лет.