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Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (157)
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  • Сборные Грузии и Армении сыграли вничью - 2:2
  • Игра проходила на нейтральном поле в Польше, на стадионе в городе Тыхы
  • Первый гол в ворота сборной Грузии забили армянские игроки на шестой минуте
  • После пропущенного мяча футболисты сборной Грузии полностью перехватили инициативу
  • У сборной Грузии в первом тайме было несколько отличных возможностей не только для того, чтобы сравнять счет, но и выйти вперед
  • Однако подопечных Владимира Вайсса подвела реализация
  • Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс не скрывал эмоций во время игры, раздавая указания игрокам
  • Несмотря на все попытки сборной Грузии забить гол в первом тайме, в раздевалку команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной Армении
  • Счет на табло изменился на первой же минуте второго тайма
  • Леван Шенгелия сделал передачу в штрафную площадь, а Ника Качарава грудью переправил мяч в сетку ворот Давида Юрченко
  • Игроки радовались - переломный момент, казалось, уже наступил
  • Главный тренер сборной Армении наблюдает за происходящим на поле
  • Сборная Грузии тем временем продолжала атаковать
  • Свое преимущество грузины удвоили на 74 минуте, когда отличился вышедший на замену Торнике Окриашвили. Голевую передачу на свой счет записал Казаишвили
  • Проигрывать армяне явно не хотели, и в заключительный отрезок усилили давление на ворота грузинской сборной
  • В итоге, за несколько минут до финального свистка Армения получила право на пенальти. В итоге был забит гол, ставший последним в игре и сравнявший счет на табло - 2:2
  • После трех сыгранных туров в Лиге наций УЕФА у сборной Грузии в активе пять набранных очков. Столько же у Северной Македонии, которая в параллельном матче на выезде сыграла вничью 3:3 с Эстонией (до 80 минуты македонцы проигрывали 1:3). У сборной Армении четыре балла, а замыкает группу два в дивизионе С команда Эстонии, которая в трех играх набрала только одно очко
  • Следующий матч в рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии проведет 14 октября в Скопье против Северной Македонии
Сборные Грузии и Армении сыграли вничью - 2:2
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201012/249687354/Boevaya-nichya-Foto-matcha-sbornykh-Gruzii-i-Armenii-po-futbolu.html

Национальные сборные Армении и Грузии по футболу сыграли вничью 2:2 в матче Лиги наций УЕФА, который состоялся на нейтральном поле в польском городе Тыхы

Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия лучшие фото матча. 

После трех сыгранных туров в Лиге наций УЕФА у сборной Грузии в активе пять набранных очков. Столько же у Северной Македонии, которая в параллельном матче на выезде сыграла вничью 3:3 с Эстонией (до 80 минуты македонцы проигрывали 1:3).

У сборной Армении четыре балла, а замыкает группу два в дивизионе "С" команда Эстонии, которая в трех играх набрала только одно очко.

Следующий матч в рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии проведет 14 октября в Скопье против Северной Македонии.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (157)
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Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
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