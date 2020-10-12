Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу

Национальные сборные Армении и Грузии по футболу сыграли вничью 2:2 в матче Лиги наций УЕФА, который состоялся на нейтральном поле в польском городе Тыхы

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После трех сыгранных туров в Лиге наций УЕФА у сборной Грузии в активе пять набранных очков. Столько же у Северной Македонии, которая в параллельном матче на выезде сыграла вничью 3:3 с Эстонией (до 80 минуты македонцы проигрывали 1:3).

У сборной Армении четыре балла, а замыкает группу два в дивизионе "С" команда Эстонии, которая в трех играх набрала только одно очко.

Следующий матч в рамках Лиги наций УЕФА сборная Грузии проведет 14 октября в Скопье против Северной Македонии.