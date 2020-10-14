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Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии

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Коронавирус в Грузии: последние новости (2383)
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  • Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь. На фото - верующие у входа в храм Светицховели в городе Мцхета ожидают, когда их пропустят в собор
  • Так теперь празднуют праздник Мцхетоба-Светицховлоба – в масках и с измерением температуры
  • У храма Светицховели на земле расклеены призывы соблюдать дистанцию
  • Однако скопления людей на входе в храм избежать все же не удается
  • Всем, кто входит в храм Светицховели, измеряют температуру
  • Традиционно у входа в храм во время праздника можно купить свечи - продавцы теперь тоже в масках
  • Трудные времена настали
  • В храм одновременно пускают ограниченное число людей
  • Чтобы избежать скопления и очередей у хода в храм, полиция ставит разделительные барьеры
  • В масках и верующие, и священнослужители
  • На месте также находятся медицинские работники
  • Так теперь проходит праздник - все эти меры принимаются, чтобы обеспечить безопасность людей
  • Внутри храма все тоже соблюдают дистанцию и носят маски
  • Наверное, многие сегодня возносят молитвы, чтобы эти непростые времена побыстрее закончились
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь. На фото - верующие у входа в храм Светицховели в городе Мцхета ожидают, когда их пропустят в собор
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0e/249703616.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201014/249705024/Svetitskhovloba-na-fone-koronavirusa-kak-otmechayut-prazdnik-vo-vremya-pandemii.html

В Грузии 14 октября отмечается большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, какие меры предприняты во время празднования в связи с пандемией коронавируса

Праздник Мцхетоба-Светицховлоба посвящен Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. В Грузии 14 октября является нерабочим днем.

У входа в храм Светицховели в городе Мцхета полицией установлены барьеры, всех верующих просят соблюдать дистанцию и носить маски в обязательном порядке. Также всем, кто заходит в храм, измеряется температура.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2383)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Мцхетоба-Светицховлоба, Храм Светицховели, Светицховели, новости в фотографиях, фотография, фото


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