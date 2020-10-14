Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии

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В Грузии 14 октября отмечается большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, какие меры предприняты во время празднования в связи с пандемией коронавируса
Праздник Мцхетоба-Светицховлоба посвящен Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро. В Грузии 14 октября является нерабочим днем.
У входа в храм Светицховели в городе Мцхета полицией установлены барьеры, всех верующих просят соблюдать дистанцию и носить маски в обязательном порядке. Также всем, кто заходит в храм, измеряется температура.