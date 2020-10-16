Чем удивил новый iPhone 12 - фото презентации гаджета

Компания Apple представила новую линейку iPhone 12, одной из главных особенностей которой стала поддержка беспроводных сетей 5G. Смотрите в фотоленте Sputnik, снимки презентации

Новинки от Apple получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

Все модели Apple оснащены новым процессором A14 Bionic - это первый процессор iPhone, созданный с применением 5‑нанометровой технологии.

Система Neural Engine теперь работает на 16 ядрах вместо восьми и способна совершать 11 триллионов операций в секунду. Это означает, что задачи, которые требуют активного использования - например, детализация фотографий, - выполняются до 80% быстрее.