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Чем удивил новый iPhone 12 - фото презентации гаджета

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  • Традиционно Apple представляет новые телефоны в сентябре. Однако, в этом году из-за всемирной пандемии ждать пришлось немного дольше
  • Новые телефоны будут работать в мобильных сетях пятого поколения - 5G. Генеральный директор Apple Тим Кук, считает, что 5G обеспечит новый уровень производительности у смартфонов
  • Работать в сетях 5G будут не только флагманские модели Pro, но и обычный iPhone 12, и его младший собрат iPhone Mini, с размером экрана 5,4 дюйма
  • Новый телефон на 11% тоньше и на 16% легче своего непосредственного предшественника, iPhone 11
  • OLED-экран Super Retina XDR теперь защищен керамическим щитом - стеклом с добавлением нано-керамических кристаллов
  • Еще одно новшество - система оптической стабилизации, ранее доступная только на взрослых камерах, да и то не на всех. iPhone Max теперь реагирует на тряску рук, физически компенсируя движения встречным перемещением сенсора - настоящая мечта фотографа!
  • Значительные усовершенствования произошли и в видео: в новом телефоне используется 10‑битный формат записи HDR‑видео, и можно снимать 4К в Dolby Vision до 30 кадров в секунду (на моделях Pro - до 60)
  • Компания также представила новый умный спикер HomePod Mini, но ажиотажа он не вызвал - видимо, потому что на этом рынке Apple практически безнадежно проигрывает конкурентам из Google и Amazon
© REUTERS / Apple Inc.
Традиционно Apple представляет новые телефоны в сентябре. Однако, в этом году из-за всемирной пандемии ждать пришлось немного дольше
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201016/249721984/chem-udivil-novy-iphone-12-foto-prezentatsyy-gadzheta.html

Компания Apple представила новую линейку iPhone 12, одной из главных особенностей которой стала поддержка беспроводных сетей 5G. Смотрите в фотоленте Sputnik, снимки презентации

Новинки от Apple получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

Все модели Apple оснащены новым процессором A14 Bionic - это первый процессор iPhone, созданный с применением 5‑нанометровой технологии.

Система Neural Engine теперь работает на 16 ядрах вместо восьми и способна совершать 11 триллионов операций в секунду. Это означает, что задачи, которые требуют активного использования - например, детализация фотографий, - выполняются до 80% быстрее.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Мобильный телефон, смартфоны, Apple


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Чем удивил новый iPhone 12 - фото презентации гаджета
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