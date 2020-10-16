Лучшие фото недели: точеные формы, масочный режим на митинге в КНДР и усталый Человек-паук

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
Компания Apple представила новую линейку iPhone 12, одной из главных особенностей которой стала поддержка беспроводных сетей 5G. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки презентации
В результате схода селевых потоков во Вьетнаме погибли не менее 20 человек. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий природной стихии
В Грузии 14 октября отмечается большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, какие меры предприняты во время празднования в связи с пандемией коронавируса
Национальные сборные Армении и Грузии по футболу сыграли вничью 2:2 в матче Лиги наций УЕФА, который состоялся на нейтральном поле в польском городе Тыхы
Эпицентр землетрясения располагался на глубине 18 километров в 23 километрах от Тбилиси в регионе Шида Картли
Вторая волна COVID-19 только разгоняется - пика нужно ждать к концу декабря, и только потом начнется спад, таков прогноз профессора Пхакадзе
До выборов в Грузии остались две недели - это самое жаркое время для острых теледебатов
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik