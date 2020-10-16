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Лучшие фото недели: точеные формы, масочный режим на митинге в КНДР и усталый Человек-паук

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© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
В Казани выбирали самое красивое и сильное тело. Участницы Чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/10/249728860.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201016/249729920/luchshye-foto-nedeli-tochenye-formy-masochny-rezhym-na-parade-v-kndr-i-ustaly-chelovek-pauk.html

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств

Теги:
новости в фотографиях, фото


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Участницы Чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу в Казани
Лучшие фото недели: точеные формы, масочный режим на митинге в КНДР и усталый Человек-паук
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