Лучшие фото недели: точеные формы, масочный режим на митинге в КНДР и усталый Человек-паук

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Землетрясение произошло на востоке Грузии Эпицентр землетрясения располагался на глубине 18 километров в 23 километрах от Тбилиси в регионе Шида Картли 900

Коронавирус и прогнозы – что ждет Грузию? Вторая волна COVID-19 только разгоняется - пика нужно ждать к концу декабря, и только потом начнется спад, таков прогноз профессора Пхакадзе 1123