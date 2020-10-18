22:41 18 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7728
  • 100 RUB4.1220
  • USD3.2186
Поиск
LIVE:
Фото

Победители конкурса Nikon Small World Photomicrography Competition - фото

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Фотография, получившая первое место на конкурсе Nikon Small World Photo Awards 2020. Вид сверху на кости, чешую и лимфатические сосуды молодой рыбки данио
  • Второе место в конкурсном отборе заняла фотография немецкого исследователя Даниэля Кнопа. Он создал изображение, показывающее пять различных стадий эмбрионального развития рыбы-клоуна
  • Третье место было присуждено Игорю Сивановичу из Медицинского института Говарда Хьюза, который показал невероятно детализированное изображение языка пресноводной улитки
  • Снимок Многоядерные споры и гифы почвенного гриба канадских фотографов Доктора Василиоса Коккориса, Доктора Франка Стефани и доктора Николаса Корради, попавший в ТОП-20 конкурса Nikon Small World 2020
  • Снимок Мотылек индонезийского фотографа Ахмада Фаузана, попавший в ТОП-20 конкурса Nikon Small World 2020
  • Снимок Чешуя с голубой бабочки-императора эмиратского фотографа Юсефа Аль-Хабши из категории Образы конкурса Nikon Small World 2020
  • Снимок Крылатый муравей, которому 20 миллионов лет, застрял в янтарной смоле китайского фотографа доктора Юань Цзи из категории Образы конкурса Nikon Small World 2020
  • Так выглядят в микромире нейлоновые чулки. Автор фото - Александр Клепнев
  • Снимок Паук-прыгун румынского фотографа Андрея Ника из категории Образы конкурса Nikon Small World 2020
  • Снимок Мохообразный лист французского фотографа Фредерика Лабауне из категории Образы конкурса Nikon Small World 2020
  • Снимок Капсула мха со спорами чешского фотографа Мирослава Жита из категории Образы отличия
  • Высоко оцененный снимок Цветок крабовый паук испанского фотографа Хорхе Переса Карси конкурса Nikon Small World 2020
  • Снимок Листовой долгоносик турецкого фотографа Озгюра Керема Булура, попавший в ТОП-20 конкурса Nikon Small World 2020
  • Высоко оцененный снимок Рыбка дафния с вытянутой головой и хвостом польского фотографа Марека Миша конкурса Nikon Small World 2020, отображающего сезонные изменения формы тела
  • Фото Голова жука-вертолета итальянского фотографа Леонардо Капрадосси из категории Образы конкурса Nikon Small World 2020
Фотография, получившая первое место на конкурсе Nikon Small World Photo Awards 2020. Вид сверху на кости, чешую и лимфатические сосуды молодой рыбки данио
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/12/249738915.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201018/249739975/pobediteli-konkursa-nikon-small-world-photomicrography-competition-foto.html

Организаторы фотоконкурса Nikon Small World Photomicrography Competition объявили победителей 2020 года. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки микромира, окружающего нас

Конкурс микрофотографии Nikon Small World проводится на протяжении 46 лет.

Цель мероприятия заключается в том, чтобы показать миру макроснимки, которые объединяют визуальное искусство и науку в одно, единое целое, а также сделают эти творческие произведения доступными для широкой аудитории.

В 2020 году главный приз получило новаторское изображение молодой рыбки данио. Этот снимок был сделан командой Национального института здоровья под руководством Даниэля Кастранова. Он стал частью исследовательского проекта, который впервые выявил наличие лимфатической системы у рыбок данио.

Теги:
новости в фотографиях, Фотоконкурс, фото


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок Jumping spider (Salticidae) румынского фотографа Andrei Nica из категории Images of Distinction конкурса Nikon Small World 2020
Победители конкурса Nikon Small World Photomicrography Competition - фото
СПУТНИК_LIVE: «Ты супер!» 18.10.2020
Прямая трансляция - в эфире новый сезон проекта "Ты супер!"
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться