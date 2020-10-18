Победители конкурса Nikon Small World Photomicrography Competition - фото

Организаторы фотоконкурса Nikon Small World Photomicrography Competition объявили победителей 2020 года. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки микромира, окружающего нас

Конкурс микрофотографии Nikon Small World проводится на протяжении 46 лет.

Цель мероприятия заключается в том, чтобы показать миру макроснимки, которые объединяют визуальное искусство и науку в одно, единое целое, а также сделают эти творческие произведения доступными для широкой аудитории.

В 2020 году главный приз получило новаторское изображение молодой рыбки данио. Этот снимок был сделан командой Национального института здоровья под руководством Даниэля Кастранова. Он стал частью исследовательского проекта, который впервые выявил наличие лимфатической системы у рыбок данио.