Необычно пустой Париж: во Франции введен комендантский час из-за пандемии COVID-19

В связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в ряде городов Франции введен комендантский час. Смотрите в фотоленте Sputnik, как протекает вторая волна эпидемии

Президент Франции Эмманyэль Макрон распорядился ввести комендантский час в Париже и в ряде других городов Франции с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Помимо столицы и столичного региона Иль-де-Франс комендантский час введен также в Гренобле, Тулузе, Лилле, Лионе и других крупных городах. Он действует с 21:00 до 06:00 начиная с 17 октября.

Полного запрета на выход из дома не предполагается, однако введены определенные ограничения. За нахождение на улице без веских оснований может быть наложен штраф.











