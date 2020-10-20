Как в Грузии празднуют окончание Ртвели - яркие фото

В регионе Кахети сезон сбора урожая винограда подходит к финалу, успешное завершение Ртвели там отмечают как большой праздник. Подробнее - в фотоленте Sputnik Грузия

Провести Ртвели - праздник сбора урожая винограда - в период пандемии в Грузии было настоящим вызовом. Но грузинские фермеры вместе с поддержкой государства и частного сектора все же справились c этим.

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса с целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети.

По последним данным национального агентства вина, в регионе Кахети на данный момент уже собрано и переработано около 270 тысяч тонн винограда.