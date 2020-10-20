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Как в Грузии празднуют окончание Ртвели - яркие фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (159)
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  • Ртвели - это старинный праздник сбора урожая винограда в Грузии. Он имеет практически культовое значение, а его традиции восходят к древним временам
  • Это как замкнутый круг - Грузии не существует без Ртвели, а Ртвели - без Грузии
  • В Ртвели обычно принимают участие все: члены семьи, родственники, соседи, гости. Случайных людей тут не бывает - все участники одного большого дела
  • Прекрасная традиция - каждый вечер этого многодневного праздника сопровождается шумными застольями, с народными песнями и танцами. А когда Ртвели завершается, фермеры и крестьяне устраивают настоящее представление
  • Многоголосие - тоже неотъемлемая и яркая часть грузинского застолья и Ртвели
  • Бережное отношение к виноградной лозе в Грузии - целая культура, требующая особых навыков и знаний
  • А это сацнахели - большая деревянная давильня для винограда. В ней наши предки давили виноград ногами. Сейчас уже используются более усовершенствованные модели. А сацнахели - это практически артефакт из страны с богатой винодельческой историей
  • На праздновании окончания Ртвели в регионе Кахети особенно вкусно - хозяйка праздника в одном из крупных винодельческих хозяйств лепит хинкали
  • Богатый урожай - это то знаменательное событие, которое стоит отметить на праздничном застолье вкусной едой и напитками
  • Лепить хинкали - настоящее искусство. Тут важно все - от пропорции мясного фарша до складок на тесте
  • Шашлык - одно из коронных блюд традиционного грузинского застолья
  • Вино рекой, но и не забываем про чачу. Чача — это грузинский крепкий спиртной напиток, относящийся к классу бренди из отжимки. Его получают из мезги (твердая фракция отжимки винограда) после брожения и перегонки
  • Чурчхела - знаменитое грузинское лакомство из виноградного сока и орехов. Готовить его детей учат даже в школах
  • Готовят чурчхелу из нанизанных на нитку очищенных орехов (лесных или грецких) в загущенных мукой соках: обычно виноградном, но бывает в гранатовом или другом
  • Осенний урожай в Грузии богат не только на виноград, но и на другие овощи и фрукты
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Ртвели - это старинный праздник сбора урожая винограда в Грузии. Он имеет практически культовое значение, а его традиции восходят к древним временам
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201020/249753075/Kak-v-Gruzii-prazdnuyut-okonchanie-Rtveli---yarkie-foto.html

В регионе Кахети сезон сбора урожая винограда подходит к финалу, успешное завершение Ртвели там отмечают как большой праздник. Подробнее - в фотоленте Sputnik Грузия

Провести Ртвели - праздник сбора урожая винограда - в период пандемии в Грузии было настоящим вызовом. Но грузинские фермеры вместе с поддержкой государства и частного сектора все же справились c этим. 

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса с целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. 

По последним данным национального агентства вина, в регионе Кахети на данный момент уже собрано и переработано около 270 тысяч тонн винограда.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (159)
Теги:
Кахети, виноградники, виноград, Виноделие, новости в фотографиях, фотография, фото


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