Как в Грузии празднуют окончание Ртвели - яркие фото

Провести Ртвели - праздник сбора урожая винограда - в период пандемии в Грузии было настоящим вызовом. Но грузинские фермеры вместе с поддержкой государства и частного сектора все же справились c этим.
В нынешнем году из-за пандемии коронавируса с целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети.
По последним данным национального агентства вина, в регионе Кахети на данный момент уже собрано и переработано около 270 тысяч тонн винограда.