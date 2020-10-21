15:48 21 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8067
  • 100 RUB4.1413
  • USD3.2222
Поиск
Срочно:
Фото

Недовольный вирус и масочный режим: новые граффити в разных странах - фото

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Граффити с изображением девушки в маске Супермена в Амстердаме
  • Женщина а маске у граффити Мона Лизы в маске в Марокко
  • Девушка в маске напротив граффити в Лондоне
  • Художники рисуют граффити в Белграде
  • Мальчик напротив граффити коронавируса в Газе
  • Граффити человека с бесконтактным термометром на острове Ява
  • Мальчик у стены с граффити в Богоре
  • Граффити медработников в Мексике
  • Граффити медсестры в Милане
  • Граффити Скучаю по тебе в Лондоне
  • Граффити с напоминанием о ношении маски на острове Суматра
  • Люди напротив граффити медработника в Манчестере
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
Граффити с изображением девушки в маске Супермена в Амстердаме
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/15/249761168.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201021/249761885/nedvolny-vius-i-masochny-rezhym-novye-graffiti-v-raznykh-stranakh-foto.html

COVID-19 затронул все сферы жизни. Стрит-арт тоже не остался в стороне от эпидемии. Уличные художники по-своему изображают пандемию. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки новых граффити по всему миру

Коронавирус настолько серьезно вошел в нашу жизни, что изображения людей в масках и вирусов стали неотъемлемой частью искусства 2020 года.

Смотрите в нашей фотоленте подборку шедевров уличных художников, которые рисуют на стенах зданий в разных городах мира.

 



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
Как в Грузии празднуют окончание Ртвели - яркие фото
Акция протеста в центре грузинской столицы Посигналь Бидзине! - видео
"Посигналь Бидзине!": на дорогах в центре Тбилиси проходит акция протеста - видео
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться