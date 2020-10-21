Недовольный вирус и масочный режим: новые граффити в разных странах - фото

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COVID-19 затронул все сферы жизни. Стрит-арт тоже не остался в стороне от эпидемии. Уличные художники по-своему изображают пандемию. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки новых граффити по всему миру
Коронавирус настолько серьезно вошел в нашу жизни, что изображения людей в масках и вирусов стали неотъемлемой частью искусства 2020 года.
Смотрите в нашей фотоленте подборку шедевров уличных художников, которые рисуют на стенах зданий в разных городах мира.