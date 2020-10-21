Нападение на банк и захват заложников в Зугдиди: фото с места ЧП

Страшная новость потрясла в среду Грузию - в Зугдиди напали на филиал "Банка Грузии" и захватили большое количество заложников. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места событий

Преступник захватил в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди до 20 заложников, затем потребовал полмиллиона долларов и вертолет.

Нападавший был вооружен автоматом и гранатой. Он угрожал взорвать ее, если сотрудники правоохранительных органов пойдут на штурм. В заложниках оказались сотрудники банка и клиенты.

На месте оперативно были мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Переговоры по освобождению заложников успешно завершились поздно вечером - как сообщают грузинские телеканалы, почти все заложники освобождены. МВД Грузии пока не делало заявлений.