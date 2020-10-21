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Нападение на банк и захват заложников в Зугдиди: фото с места ЧП

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (160)
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  • Неизвестный совершил нападение на зугдидский филиал Сакартвелос банки (Банк Грузии) средь бела дня. Он оказался вооружен автоматом и гранатой
  • К зданию оперативно были стянуты силы полиции и направлен спецназ
  • Нападавший захватил заложников - около 20 человек. Потребовал полмиллиона долларов и вертолет. Правда, потом он отпустил нескольких пожилых людей и беременную женщину
  • Все прилегающие улицы к месту ЧП были блокированы
  • Журналисты работали за полицейским ограждением
  • Спецоперация продолжалась до позднего вечера
  • Операция по освобождению заложников заняла более семи часов
  • На место проведения спецоперации были направлены не только дополнительные наряды полиции и спецназ, но и бронетехника
  • Нападавший угрожал взорвать гранату, если полиция начнет спецоперацию
  • Здание было окружено - вся территория контролировалась сотрудниками правоохранительных структур
  • В результате предпринятые особые меры увенчались успехом - по данным ряда телеканалов, практически все заложники освобождены, преступник задержан
  • Но сейчас ожидаются новые уточненные данные из Зугдиди. МВД Грузии пока не делало заявлений
© Sputnik / STRINGER
Неизвестный совершил нападение на зугдидский филиал "Сакартвелос банки" (Банк Грузии) средь бела дня. Он оказался вооружен автоматом и гранатой
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/15/249770468.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201021/249771697/Napadenie-na-bank-i-zakhvat-zalozhnikov-v-Zugdidi-foto-s-mesta-ChP.html

Страшная новость потрясла в среду Грузию - в Зугдиди напали на филиал "Банка Грузии" и захватили большое количество заложников. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места событий

Преступник захватил в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди до 20 заложников, затем потребовал полмиллиона долларов и вертолет.

Нападавший был вооружен автоматом и гранатой. Он угрожал взорвать ее, если сотрудники правоохранительных органов пойдут на штурм. В заложниках оказались сотрудники банка и клиенты.

На месте оперативно были мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Переговоры по освобождению заложников успешно завершились поздно вечером - как сообщают грузинские телеканалы, почти все заложники освобождены. МВД Грузии пока не делало заявлений. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (160)
Теги:
Зугдиди, криминал, преступность, Грузия, грузия, Грузия


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