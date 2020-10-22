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Освобождение заложников в Зугдиди: таких фото вы еще не видели

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (161)
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  • Когда был захвачен филиал Банка Грузии в Зугдиди, к месту ЧП оперативно были направлены подразделения спецназа
  • Снайперы были готовы к штурму здания и ждали лишь приказа
  • Также подразделения спецназа находились и у самого здания, готовые войти внутрь
  • В центр Зугдиди прибыла и полицейская бронетехника
  • Операция по подготовке к штурму здания в случае необходимости шла полным ходом
  • Однако в ходе переговоров в течение дня часть заложников удалось освободить
  • Чтобы сохранить жизни людям и не создать риска их здоровью, МВД Грузии воздерживалось от крайних мер
  • Вся территория у здания филиала Банка Грузии была оцеплена. Это нападение произошло незадолго до парламентских выборов в стране
  • Сотрудники правоохранительных органов не пропускали на территорию у захваченного здания посторонних лиц в целях безопасности
  • Если в момент захвата в здании было 43 человека, то потом часть из них выбралась из здания, еще часть людей освободил сам преступник в ходе переговоров с властями
  • Переговоры с преступником вел глава МВД Грузии, а директор краевого департамента полиции Самегрело - Земо Сванети МВД Грузии Автандил Галдава обменял себя на нескольких захваченных людей
  • Можно конечно было пойти и на штурм здания. Но если бы террорист взорвал гранату, в здании банка погибли бы люди
  • Сейчас многие в соцсетях Грузии спорят на тему того, зачем было вести переговоры с преступником
  • Однако результат налицо - ни один из захваченных людей не погиб и всех удалось освободить
  • Чрезвычайные ситуации требуют особых мер. Но в данном случае МВД Грузии было ответственно и перед населением - в центре Зугдиди собрались родственники захваченных людей, которые ждали с надеждой завершения спецоперации и возвращения своих близких
© Sputnik / STRINGER
Когда был захвачен филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, к месту ЧП оперативно были направлены подразделения спецназа
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/16/249774657.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201022/249777895/Osvobozhdenie-zalozhnikov-v-Zugdidi-takikh-foto-vy-esche-ne-videli.html

В городе Зугдиди средь бела дня захватили десятки заложников. Семь часов ушло у представителей МВД Грузии, чтобы освободить всех захваченных людей. Как это произошло - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Нападение на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди произошло в середине дня. Преступник с автоматом и гранатой в течение семи часов удерживал десятки человек. В момент нападения в банке было 43 человека. Часть из них успела выбраться из здания. Но долгие часы нападавший удерживал до 20 человек, угрожая их жизням.

Спецоперация завершилась успешно - все заложники в итоге были освобождены, жертв нет. Однако преступнику предоставили требуемую сумму выкупа - 500 тысяч долларов и дали возможность покинуть здание. Теперь ведется его розыск. МВД Грузии заявило, что в случае проведения штурма могла быть создана угроза жизни людям, которые были в заложниках. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (161)
Теги:
Борьба с преступностью, преступность, криминал, Зугдиди, новости в фотографиях, фотография, фото, Спецоперация


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