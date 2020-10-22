Освобождение заложников в Зугдиди: таких фото вы еще не видели

В городе Зугдиди средь бела дня захватили десятки заложников. Семь часов ушло у представителей МВД Грузии, чтобы освободить всех захваченных людей. Как это произошло - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Нападение на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди произошло в середине дня. Преступник с автоматом и гранатой в течение семи часов удерживал десятки человек. В момент нападения в банке было 43 человека. Часть из них успела выбраться из здания. Но долгие часы нападавший удерживал до 20 человек, угрожая их жизням.

Спецоперация завершилась успешно - все заложники в итоге были освобождены, жертв нет. Однако преступнику предоставили требуемую сумму выкупа - 500 тысяч долларов и дали возможность покинуть здание. Теперь ведется его розыск. МВД Грузии заявило, что в случае проведения штурма могла быть создана угроза жизни людям, которые были в заложниках.