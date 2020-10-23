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Трагедия в отеле и столица исчезающего мира: победители конкурса Стенина

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  • В серии Теракт в отеле DusitD2, за которую Луис Тато получил главную награду конкурса, отражено трагическое событие в Найроби, произошедшее в январе 2019 года
  • В номинации Главные новости первое место среди одиночных работ занял пронзительный кадр Линзи Биллинг из Великобритании Похороненная справедливость
  • Лучшей серией в номинации Главные новости стала фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара Южная граница о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки, Кубы к американской мечте
  • Жизнь на краю репортера из Калькутты Сумита Санья, посвященная жителям острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу, оказалась лучшей одиночной работой в номинации Моя планета
  • Среди серий номинации Моя планета победу одержали воркутинские хроники Столица исчезающего мира Сергея Паршукова
  • В одиночной категории номинации Портрет. Герой нашего времени победила фотография россиянина Юрия Смитюка Остров Врангеля.
  • Лучшей серией работ в номинации Портрет. Герой нашего времени жюри сочло историю итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео Кватрани. Дети землетрясения
  • Визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун, героиня которой, фридрайвер Сахика Эркумен, тренируется в пещере Гилиндире, стала лучшей одиночной работой в спортивной номинации
  • Победу среди спортивных серий одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова об Алексее Талае, чудом выжившем при пожаре от артиллерийского снаряда
  • Фотосерию южноафриканского фотографа Джона Весселса Эбола: ДР Конго отметили специальным призом Международного комитета Красного Креста За гуманитарную фотографию в номинации Главные новости
  • Кадр Черный прилив в Бразилии фотожурналиста Леонардо Малафайя Альвеса удостоен специального приза Аль-Маядин ТВ в номинации Главные новости
В серии "Теракт в отеле DusitD2", за которую Луис Тато получил главную награду конкурса, отражено трагическое событие в Найроби, произошедшее в январе 2019 года

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201023/249790338/tragedia-v-otele-i-stolitsa-izchezaiushego-mira-pobediteli-konkursa-stenina.html

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал имена победителей 2020 года. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие работы призеров

Обладателем Гран-при стал испанский фотограф Луис Тато, который уже не раз входил в число лауреатов, но каждый год вновь подает заявку на участие, считая это вызовом самому себе, возможностью учиться и совершенствоваться.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов - талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Андрей Стенин, Фотоконкурс


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