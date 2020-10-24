Предвыборная агитация: как выглядят улицы Тбилиси - фото

Приближается день проведения парламентских выборов в Грузии. И об этом не устают напоминать жителям столицы многочисленные плакаты и баннеры разных партий. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит столица

Парламентские выборы пройдут в Грузии в следующую субботу, 31 октября. Предвыборная агитация ведется на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране. С каждым днем фиксируется все большее количество случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, все партии и политики, участвующие в выборах, продолжают к ним готовиться.