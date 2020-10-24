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Предвыборная агитация: как выглядят улицы Тбилиси - фото

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Темы:
Выборы 2020 в Грузии: оценки и прогнозы (8)
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  • Пожалуй, в эти дни в Тбилиси не осталось улиц, где не было бы предвыборных плакатов и рекламы
  • О приближающихся выборах напоминают даже автобусные остановки. Впрочем, они же напоминают о том, что растет количество зараженных коронавирусом - пользоваться общественным транспортом можно, только одев маску
  • Больше всего в городе, конечно, баннеров и плакатов правящей партии Грузинская мечта, основателем которой является миллиардер Бидзина Иванишвили
  • С правящей партией пытается соперничать оппозиционное движение Лело - есть районы, где их огромные баннеры размещены напротив рекламы Грузинской мечты
  • Где-то предвыборные плакаты стали жертвой вандалов
  • Не самое удачное размещение предвыборной рекламы - плакат оппозиционной партии Лело, наклеенный на столб рядом с мусорными контейнерами
  • На проспекте Руставели в центре Тбилиси любой забор тут же становиться мишенью для расклейщиков предвыборной рекламы - пустого места не найти
  • В районе Авлабари тоже пытаются привлечь внимание потенциальных избирателей десятками плакатов, расклеенными вдоль улиц
  • Когда альтернативы нет. Или нет денег. Одинокий плакат мажоритарного кандидата в депутаты Эки Беселия на одной из улиц Тбилиси в центре города. Она идет на выборы во главе своей новой партии За справедливость
  • Среди тех партий, кто расщедрился на огромные баннеры на улицах - Европейская Грузия
  • Но у Грузинской мечты все равно больше
  • В городе также можно встретить огромные щиты с рекламой Социал-Демократической партии Грузии
  • И предвыборные баннеры бывшей правящей партии Единое национальное движение
  • Не отстает и Альянс Патриотов, идущий на выборы под номером 8
  • Когда с фонарного столба на тебя смотрит лидер Лейбористов Шалва Нателашвили
  • Муниципальные автобусы тоже стали разносчиками предвыборной рекламы. В основном это баннеры Грузинской мечты
  • Лидер Стратегии Агмашенебели Георгий Вашадзе, предлагающий себя в премьеры, разместил рекламу на пассажирских рейсовых микроавтобусах
  • А у кого-то есть даже свой рекламный автобус, полностью раскрашенный в цвета партии
  • Итак, выборы приближаются и совсем уже недолго остается до того момента, когда мы узнаем об их итогах
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Пожалуй, в эти дни в Тбилиси не осталось улиц, где не было бы предвыборных плакатов и рекламы
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/17/249788672.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201024/249795829/Predvybornaya-agitatsiya-kak-vyglyadyat-ulitsy-Tbilisi---foto.html

Приближается день проведения парламентских выборов в Грузии. И об этом не устают напоминать жителям столицы многочисленные плакаты и баннеры разных партий. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит столица

Парламентские выборы пройдут в Грузии в следующую субботу, 31 октября. Предвыборная агитация ведется на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране. С каждым днем фиксируется все большее количество случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, все партии и политики, участвующие в выборах, продолжают к ним готовиться. 

Темы:
Выборы 2020 в Грузии: оценки и прогнозы (8)
Теги:
выборы, Парламентские выборы, грузия, Грузия, новости в фотографиях, фотография, фото


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