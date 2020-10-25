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Волшебный лес Сабадури: живая сказка Грузии - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (163)
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  • Оказавшись в лесу Сабадури, вы словно попадаете в сказку
  • Это место находится всего лишь в 20 минутах езды от Тбилиси
  • Если поехать в сторону Цхваричамия и водохранилища Сиони - вы окажетесь там, где надо
  • Лес Сабадури входит в 20 самых красивых лесов планеты
  • Особенно красиво тут осенью, когда все вокруг багряно-огненное
  • Многие в это время приезжают в лес Сабадури на фотосессии
  • Можно лишь позавидовать тем, кто постоянно живет среди такой красоты
  • Зимой в этом лесу тоже очень красиво. Пожалуй, осень и зима - самые выгодные с точки зрения времен года моменты для посещения леса
  • Популярность леса Сабадури не осталась незамеченной властями - теперь тут установлены информационные доски, сделаны дорожки, места для палаток и пикника
  • Если вы еще не были в лесу Сабадури - это стоит немедленно исправить!
  • Весь солнечная и теплая осенняя погода в Грузии, установившаяся в конце октября, не будет длиться постоянно
  • И даже в такой сказочной атмосфере никуда не деться от реальности. Приближающиеся парламентские выборы в Грузии и тут напоминают о себе
© Sputnik / STRINGER
Оказавшись в лесу Сабадури, вы словно попадаете в сказку
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/18/249798686.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201025/249799180/Volshebnyy-les-Sabaduri-zhivaya-skazka-Gruzii---foto.html

Через живописный лес Сабадури проходит дорога из Тбилиси до Сионского водохранилища. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки этого удивительного места

Лес Сабадури - это удивительное место, которое сразу очаровывает всех, кто там оказывается. Особенно красиво тут осенью и зимой. Лес является частью Тбилисского национального парка и входит в 20-ку самых красивых лесов мира. 

Лес Сабадури находится в 20 минутах езды от Тбилиси в регионе Мцхета-Мтианети на высоте 600 – 1700 метров над уровнем моря.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (163)
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