Волшебный лес Сабадури: живая сказка Грузии - фото

Через живописный лес Сабадури проходит дорога из Тбилиси до Сионского водохранилища. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки этого удивительного места

Лес Сабадури - это удивительное место, которое сразу очаровывает всех, кто там оказывается. Особенно красиво тут осенью и зимой. Лес является частью Тбилисского национального парка и входит в 20-ку самых красивых лесов мира.

Лес Сабадури находится в 20 минутах езды от Тбилиси в регионе Мцхета-Мтианети на высоте 600 – 1700 метров над уровнем моря.