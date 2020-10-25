Волшебный лес Сабадури: живая сказка Грузии - фото

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Через живописный лес Сабадури проходит дорога из Тбилиси до Сионского водохранилища. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки этого удивительного места
Лес Сабадури - это удивительное место, которое сразу очаровывает всех, кто там оказывается. Особенно красиво тут осенью и зимой. Лес является частью Тбилисского национального парка и входит в 20-ку самых красивых лесов мира.
Лес Сабадури находится в 20 минутах езды от Тбилиси в регионе Мцхета-Мтианети на высоте 600 – 1700 метров над уровнем моря.