Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото

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Приближается день проведения парламентских выборов в Грузии. Несмотря на рост случаев инфицирования коронавирусом, политические партии продолжают проводить встречи с избирателями
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как избиратели приходят на встречи с политиками на фоне растущего числа заражений коронавирусом.
Большинство встреч проводится на открытом воздухе, и чаще всего люди приходят на них в масках. Хотя соблюдать дистанцию не всегда получается.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в субботу 31 октября.