Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото

Приближается день проведения парламентских выборов в Грузии. Несмотря на рост случаев инфицирования коронавирусом, политические партии продолжают проводить встречи с избирателями

Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как избиратели приходят на встречи с политиками на фоне растущего числа заражений коронавирусом.

Большинство встреч проводится на открытом воздухе, и чаще всего люди приходят на них в масках. Хотя соблюдать дистанцию не всегда получается.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в субботу 31 октября.