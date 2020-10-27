10:13 27 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8158
  • 100 RUB4.2209
  • USD3.2285
Поиск
Фото

Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото

Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Грузии в фотографиях (164)
49 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Проведение встреч с избирателями продолжается, несмотря на растущее число заражений коронавирусом
  • Встречи проходят даже в общественном транспорте. Все в масках - избиратели и политики
  • Если вы еще не решили, идти ли на выборы или просто заняты работой - активисты партий сами вас найдут с предвыборной рекламой
  • Как же пройдет голосование 31 октября ? Скоро узнаем
  • Встречи проходят с избирателями по разному. Тут строго соблюдается дистанция - участники сидят на заранее расставленных стульях на сравнительно большой площади
  • Ношение масок - обязательно!
  • Правда зачастую в жилых районах люди приходят на встречи с политиками либо без масок, либо надевают их неправильно
  • А ведь среди участников таких встреч - много пожилых людей. Хотя бы тут они в масках, но вокруг людей очень много
  • Активисты партий и кандидаты в депутаты проводят встречи не только в жилых районах или на специальных площадках, а также посещают рынки и места скопления людей
  • В таких встречах участвует немалое количество жителей
  • Хорошо, когда удается соблюдать дистанцию
  • Ведь многие жители Грузии сегодня боятся заразиться коронавирусом
  • Тем не менее, пока еще трудно представить, чтобы предвыборная агитация проходила полностью удаленно
  • Хотя, конечно, технические средства для этого существуют - например, общение по видеосвязи или онлайн-конференции, но личные встречи все равно остаются приоритетом
  • Ведь не все пожилые люди пользуются современными технологиями. А на живой встрече с политиками им можно задать интересующие население вопросы
  • Для многих избирателей, которые собираются идти на выборы, важно увидеть тех, за кого они будут голосовать
  • Активисты партий в масках раздают свои буклеты на улицах, а также разносят их по жилым домам, раскладывая у дверей в квартиры. На фото - один из активистов раздает буклеты женщинам, торгующим у метро Сараджишвили в Тбилиси
  • На фоне резкого роста числа заражений коронавирусом всегда следует помнить о соблюдении норм безопасности - правильно носить маску, чтобы она закрывала нос и лицо, и чаще мыть руки
Проведение встреч с избирателями продолжается, несмотря на растущее число заражений коронавирусом
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1b/249814343.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201027/249815417/Izbirateli-i-koronavirus-kak-prokhodit-podgotovka-k-vyboram-v-Gruzii---foto.html

Приближается день проведения парламентских выборов в Грузии. Несмотря на рост случаев инфицирования коронавирусом, политические партии продолжают проводить встречи с избирателями

Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как избиратели приходят на встречи с политиками на фоне растущего числа заражений коронавирусом.

Большинство встреч проводится на открытом воздухе, и чаще всего люди приходят на них в масках. Хотя соблюдать дистанцию не всегда получается.

Парламентские выборы пройдут в Грузии в субботу 31 октября.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (164)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, новости в фотографиях, фотография, фото, выборы, Парламентские выборы, Грузия, грузия, Грузия


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная агитация. Избиратели в масках во время эпидемии коронавируса
Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото
Как сотрудники полиции следят за ношением масок в тбилисском метро - видео
Как сотрудники полиции следят за ношением масок в тбилисском метро - видео
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться