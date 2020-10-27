Дома в воде и "реки" на дорогах: на Филиппинах бушует тайфун "Молаве" - фото

Тайфун "Молаве" обрушился на южную часть острова Лусон на Филиппинах. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий проливных дождей

Над Тихим океаном сформировался новый тайфун под названием "Молаве". В настоящее время стихия бушует над крупнейшим филиппинским островом Лусон.

По меньшей мере 12 человек пропали без вести. В результате стихии многие дома остались без света, тысячи людей эвакуируют.

По прогнозам синоптиков, тропический циклон скоро выйдет в Южно-Китайское море. Набирая силу, он будет смещаться в западном направлении к берегам Вьетнама.