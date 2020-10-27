Дома в воде и "реки" на дорогах: на Филиппинах бушует тайфун "Молаве" - фото

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1b/249820100.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201027/249820714/Doma-v-vode-i-reki-na-dorogakh-na-Filippinakh-bushuet-tayfun-Molave---foto.html
Тайфун "Молаве" обрушился на южную часть острова Лусон на Филиппинах. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий проливных дождей
Над Тихим океаном сформировался новый тайфун под названием "Молаве". В настоящее время стихия бушует над крупнейшим филиппинским островом Лусон.
По меньшей мере 12 человек пропали без вести. В результате стихии многие дома остались без света, тысячи людей эвакуируют.
По прогнозам синоптиков, тропический циклон скоро выйдет в Южно-Китайское море. Набирая силу, он будет смещаться в западном направлении к берегам Вьетнама.