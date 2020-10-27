18:28 27 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8158
  • 100 RUB4.2209
  • USD3.2285
Поиск
Фото

Дома в воде и "реки" на дорогах: на Филиппинах бушует тайфун "Молаве" - фото

Получить короткую ссылку
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Мощный тайфун Молаве обрушился на остров Лусон на Филиппинах
  • Тайфун унес жизни трех человек, по меньшей мере 12 человек пропали без вести, при этом тайфун нанес серьезный ущерб сельской местности
  • Помимо 25 тысяч эвакуированных граждан еще 20 тысяч были размещены во временных убежищах, оборудованных в школах и правительственных зданиях
  • Сильнейший ветер смел все на своем пути
  • Повсюду - поваленные деревья. Повреждены сотни зданий и автомобилей
  • Больше всего пострадала провинция Восточный Миндоро, здесь затоплены сотни деревень, повреждены сельскохозяйственные угодья
  • Многие населенные пункты до сих пор остаются без подачи электричества
  • Девочки в медицинских масках пытаются укрыться от дождя на Филиппинах
  • Между тем, циклон смещается в сторону Южно-Китайского моря
  • Ожидается, что стихия ударит по берегу Вьетнама
  • Власти Вьетнама уже готовятся эвакуировать из опасных районов более миллиона человек
  • Собака на затопленной улице на Филиппинах
© AP Photo / Aaron Favila
Мощный тайфун "Молаве" обрушился на остров Лусон на Филиппинах
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1b/249820100.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201027/249820714/Doma-v-vode-i-reki-na-dorogakh-na-Filippinakh-bushuet-tayfun-Molave---foto.html

Тайфун "Молаве" обрушился на южную часть острова Лусон на Филиппинах. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий проливных дождей

Над Тихим океаном сформировался новый тайфун под названием "Молаве". В настоящее время стихия бушует над крупнейшим филиппинским островом Лусон.

По меньшей мере 12 человек пропали без вести. В результате стихии многие дома остались без света, тысячи людей эвакуируют.

По прогнозам синоптиков, тропический циклон скоро выйдет в Южно-Китайское море. Набирая силу, он будет смещаться в западном направлении к берегам Вьетнама.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, происшествия, ЧП, стихийное бедствие, Тайфун, Филиппины


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная агитация. Избиратели в масках во время эпидемии коронавируса
Избиратели и коронавирус: как проходит подготовка к выборам в Грузии - фото
COVID-19 VS выборы: боятся ли граждане Грузии идти на голосование?
COVID-19 VS выборы: боятся ли граждане Грузии идти на голосование?
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Коронавирус в Грузии: необходимые контакты
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться