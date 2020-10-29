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Мир готовится к Хэллоуину – каким он будет во время COVID-19

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  • Хэллоуин и Рождество - два самых популярных праздника в Соединенных Штатах. Однако, в этом году торговцы боятся, что из-за пандемии коронавируса страшный праздник не принесет прибыли
  • Многие мероприятия Хэллоуина в США были отменены или скорректированы дополнительными мерами безопасности из-за продолжающейся пандемии
  • Например, праздничные мероприятия в Калифорнии переместились в парки. В Ла-Каньяда-Флинтридж разрешено посещать сады при соблюдении правил социального дистанцирования
  • С такими ограничениями, только и остается, что нарядится в костюм и сделать фото на память
  • Хотя, в Белом доме решили не отказываться от празднования Хэллоуина
  • В этом году многие идеи страшилок навеяны коронавирусом. Хеллоуинские украшения на лужайке в Нью-Джерси
  • Не секрет, что Хэллоуин - лучшее время для производителей сладостей и гадостей. Правда, в этом году из-за пандемии продажи конфет в США выросли лишь на 13%
  • Готовясь к Хэллоуину, жители Нью-Йорка вырезают тыквы в Рокфеллер-центре
  • Несмотря на пандемию коронавируса, жители Калифорнии не поскупились на декорации. На фото жуткий тоннель в округе Вудленд-Хиллз
  • Проехать через такой тоннель - и хэллоуинское настроение гарантировано
  • Настроение праздника все равно присутствует. В забавные костюмы одевают даже животных
  • А зоопарки традиционно готовят своим подопечным угощения
  • Витрина магазина украшена к Хэллоуину в Ливерпуле
  • Тыквоголовый Джек в садах Тиволи в Копенгагене во время конкурса Дании на самую гигантскую тыкву
© AFP / FREDERIC J. BROWN
Хэллоуин и Рождество - два самых популярных праздника в Соединенных Штатах. Однако, в этом году торговцы боятся, что из-за пандемии коронавируса страшный праздник не принесет прибыли
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201029/249818002/mir-gotovitsia.html

Хэллоуин – один из самых популярных праздников в США, Австралии и многих странах Европы, но торговцы боятся, что в этом году из-за пандемии коронавируса он не принесет прибыли. Смотрите в фотоленте Sputnik, как мир готовится к празднованию кануна Дня всех святых

В этом году в США из-за пандемии коронавируса отменены всяческие традиционные гулянья и выпрашивание сладостей на Хэллоуин под названием "сладость или гадость". Хотя, стоит отметить, что в Белом доме решили не отказываться от празднования: президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания в воскресенье по традиции приняли участие в церемонии раздачи угощений.

Хеллоуинские украшения в этом году тоже страшно символичные: многие идеи жутких инсталляций навеяны, сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире.

Главным предметом праздника все же остается тыква: без всяких страхов можно купить оранжевый овощ и сделать тыквоголового Джека - на радость детям, которые могут остаться в этом году без костюма и конфет.



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Мир готовится к Хэллоуину – каким он будет во время COVID-19
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