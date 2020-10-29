Мир готовится к Хэллоуину – каким он будет во время COVID-19

Хэллоуин – один из самых популярных праздников в США, Австралии и многих странах Европы, но торговцы боятся, что в этом году из-за пандемии коронавируса он не принесет прибыли. Смотрите в фотоленте Sputnik, как мир готовится к празднованию кануна Дня всех святых

В этом году в США из-за пандемии коронавируса отменены всяческие традиционные гулянья и выпрашивание сладостей на Хэллоуин под названием "сладость или гадость". Хотя, стоит отметить, что в Белом доме решили не отказываться от празднования: президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания в воскресенье по традиции приняли участие в церемонии раздачи угощений.

Хеллоуинские украшения в этом году тоже страшно символичные: многие идеи жутких инсталляций навеяны, сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире.

Главным предметом праздника все же остается тыква: без всяких страхов можно купить оранжевый овощ и сделать тыквоголового Джека - на радость детям, которые могут остаться в этом году без костюма и конфет.