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Теракт в Ницце: неизвестный напал на людей у церкви - фото

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  • Утром 29 октября в Ницце неизвестный мужчина напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам
  • В результате инцидента погибли три человека, включая пожилую женщину, которую мужчина обезглавил
  • Еще несколько человек получили ранения
  • Полиция перекрыла движение в районе происшествия
  • Атаковавшего задержали, он получил ранения и был госпитализирован
  • Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять Аллах акбар, и назвал произошедшее терактом
  • Немного позднее в Авиньоне мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на полицейских
  • Правоохранители его застрелили
  • Силы спецназначения в Ницце, Франция после террористической атаки
  • Примерно в то же время в Саудовской Аравии произошло нападение на охранника консульства Франции
  • Он получил легкие ранения, нападавшего арестовали
  • Криминалисты и полицейские эксперты в Ницце на месте террористического нападения
  • Поле этих событий, во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы
  • Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры
  • Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным, — заявил премьер-министр Жан Кастекс
© REUTERS / ERIC GAILLARD
Утром 29 октября в Ницце неизвестный мужчина напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201030/249853310/terakt-v-nitse-neizvestny-napal-na-ledey-u-tserkvi-foto.html

В Ницце неизвестный ворвался в церковь и убил несколько человек. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП

Инцидент произошел в четверг около 9:00 утра по местному времени. В результате нападения три человека погибли, и еще несколько получили ранения. Одна из жертв обезглавлена. Двое были убиты внутри собора.

Нападавшего задержали, что подтвердил и мэр города Кристиан Эстрози, назвавший случившееся терактом.

Кристиан Эстрози также распорядился закрыть все храмы в городе после нападения на прихожан.

Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках. Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и Анкарой.

 





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