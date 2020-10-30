Теракт в Ницце: неизвестный напал на людей у церкви - фото

В Ницце неизвестный ворвался в церковь и убил несколько человек. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП

Инцидент произошел в четверг около 9:00 утра по местному времени. В результате нападения три человека погибли, и еще несколько получили ранения. Одна из жертв обезглавлена. Двое были убиты внутри собора.

Нападавшего задержали, что подтвердил и мэр города Кристиан Эстрози, назвавший случившееся терактом.

Кристиан Эстрози также распорядился закрыть все храмы в городе после нападения на прихожан.

Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках. Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и Анкарой.





