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В Грузии начались парламентские выборы на фоне пандемии коронавируса – фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (165)
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  • В Грузии настал день голосования - жители страны сегодня избирают парламент десятого созыва
  • Ровно в восемь утра по стране открылось более трех с половиной тысяч избирательных участков
  • Выборы проходят на фоне второй волны коронавируса - в стране стремительно растет число зараженных
  • Центризбирком ввел особые правила, чтобы свести к минимуму риски заразиться на избирательных участках
  • Обязательны маски и дезинфекция рук для избирателей
  • Если у избирателя нет маски, ее выдадут на месте
  • Также каждому избирателю выдают индивидуальную ручку, которую он оставляет в специальном контейнере после того, как проголосует
  • Члены комиссий, наблюдатели и журналисты при входе на избирательный участок проходят термоскрининг
  • Члены избирательной комиссии дополнительно защищены шлемами и перчатками
  • Также все должны соблюдать социальную дистанцию
  • Изменился облик кабин для тайного голосования. В них больше нет занавесок, а вход расположен со стороны, обращенной к стене, чтобы не нарушать принцип секретности
  • Что касается обеспечения участия в выборах инфицированных COVID-19, а также лиц в изоляции, то 127 специальных участков и 311 избирательных урн уже начали их обслуживание
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Грузии настал день голосования - жители страны сегодня избирают парламент десятого созыва
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201031/249866038/V-Gruzii-nachalis-parlamentskie-vybory-na-fone-pandemii-koronavirusa---foto.html

В Грузии стартовали выборы парламента десятого созыва. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит голосование в условиях пандемии коронавируса

В день выборов 31 октября, избиратели должны быть в масках, пройти дезбарьер и обработать руки дезинфицирующим средством.

Маску на пару секунд придется снять дважды: на входе, при предъявлении удостоверения личности, и при проверке регистрационных данных избирательной комиссии.

Изменился и облик кабин для тайного голосования. В них больше нет занавесок, а вход расположен со стороны, обращенной к стене, чтобы не нарушать принцип секретности.

Граждане Грузии выбирают парламент страны последний раз по смешанной системе, где из 150 мест в парламенте 120 распределяются в результате голосования по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. Уже следующие выборы в Грузии в 2024 году пройдут только по пропорциональной системе.

Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков же – столько процентов, сколько партий входит в блок. Что касается мажоритарных выборов, то тут выигрывает тот кандидат, который наберет в своем округе более 50% голосов пришедших на выборы избирателей.

 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (165)
Теги:
политика, выборы, Грузия


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