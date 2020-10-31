В Грузии начались парламентские выборы на фоне пандемии коронавируса – фото

В Грузии стартовали выборы парламента десятого созыва. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит голосование в условиях пандемии коронавируса

В день выборов 31 октября, избиратели должны быть в масках, пройти дезбарьер и обработать руки дезинфицирующим средством.

Маску на пару секунд придется снять дважды: на входе, при предъявлении удостоверения личности, и при проверке регистрационных данных избирательной комиссии.

Изменился и облик кабин для тайного голосования. В них больше нет занавесок, а вход расположен со стороны, обращенной к стене, чтобы не нарушать принцип секретности.

Граждане Грузии выбирают парламент страны последний раз по смешанной системе, где из 150 мест в парламенте 120 распределяются в результате голосования по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. Уже следующие выборы в Грузии в 2024 году пройдут только по пропорциональной системе.

Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков же – столько процентов, сколько партий входит в блок. Что касается мажоритарных выборов, то тут выигрывает тот кандидат, который наберет в своем округе более 50% голосов пришедших на выборы избирателей.