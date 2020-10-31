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Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (166)
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  • Все политики должны были прийти на участок в защитных масках - таким стало одно из главных правил проведения выборов во время эпидемии коронавируса. На фото - премьер-министр Грузии Георгий Гахария, представляющий партию Грузинская мечта, собирается войти на участок, чтобы принять участие в голосовании
  • Перед входом тем, кто приходил голосовать, проверяли маркировку на пальцах рук. На фото - актер Вахтанг Кикабидзе, который значится первым номером в избирательном списке оппозиционного объединения Сила в Единстве, сформированного Единым национальным движением
  • Хотя на участок все входили в масках, для идентификации личности при регистрации на выборах надо было маску опустить. На фото - Давид Бакрадзе, Европейская Грузия, на избирательном участке
  • Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, также представляющий сейчас партию Европейская Грузия, на парламентских выборах голосовал в Зугдиди
  • Предлагающий себя на пост премьер-министра Грузии и лидер блока Стратегия Агмашенебели Георгий Вашадзе пришел на выборы вместе со своей семьей
  • Вместе с членами своей семьи на голосование пришел и основатель правящей партии Грузинская мечта, миллиардер Бидзина Иванишвили
  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили, по традиции, надела на голосование маску в цветах государственного флага страны
  • А самая современная маска оказалась у Нино Бурджанадзе, возглавляющей партию Единая Грузия - демократическое движение
  • Мамука Хазарадзе, у которого выявили коронавирус, не мог придти на избирательный участок. Но другой лидер партии Лело Бадри Джапаридзе явился на голосование по всем правилам
  • Свой выбор в окружении членов семьи сделал и оппозиционный лидер Алеко Элисашвили. Он возглавляет политическую партию Граждане
  • Вахтанг Кикабидзе, находясь в преклонном возрасте, пришел на голосование в респираторе, который обеспечивает большую защиту, чем обычная медицинская маска
  • Кто же победит на нынешних парламентских выборах? Ответ на этот вопрос станет известен совсем скоро. На фото - премьер-министр Грузии Георгий Гахария принимает участие в голосовании
© Sputnik / STRINGER
Все политики должны были прийти на участок в защитных масках - таким стало одно из главных правил проведения выборов во время эпидемии коронавируса. На фото - премьер-министр Грузии Георгий Гахария, представляющий партию "Грузинская мечта", собирается войти на участок, чтобы принять участие в голосовании
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201031/249882304/Kak-golosovali-politiki-na-parlamentskikh-vyborakh-v-Gruzii---foto.html

В Грузии 31 октября 2020 года избирают парламент 10-го созыва. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как политики и лидеры разных политических сил участвовали в голосовании

Граждане Грузии в последний раз выбирают парламент страны по смешанной системе, где из 150 мест в парламенте 120 распределяются в результате голосования по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной.

Уже следующие выборы в Грузии в 2024 году пройдут только по пропорциональной системе.

Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков же – столько процентов, сколько партий входит в блок.

Что касается мажоритарных выборов, то тут выигрывает тот кандидат, который наберет в своем округе более 50% голосов пришедших на выборы избирателей.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (166)
Теги:
Парламентские выборы, выборы, Грузия, грузия, Грузия, новости в фотографиях, фотография, фото


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