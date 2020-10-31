Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии - фото

В Грузии 31 октября 2020 года избирают парламент 10-го созыва. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как политики и лидеры разных политических сил участвовали в голосовании

Граждане Грузии в последний раз выбирают парламент страны по смешанной системе, где из 150 мест в парламенте 120 распределяются в результате голосования по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной.

Уже следующие выборы в Грузии в 2024 году пройдут только по пропорциональной системе.

Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков же – столько процентов, сколько партий входит в блок.

Что касается мажоритарных выборов, то тут выигрывает тот кандидат, который наберет в своем округе более 50% голосов пришедших на выборы избирателей.