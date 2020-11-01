Оппозиция вывела сторонников на улицы после парламентских выборов - фото

https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/01/249897601.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201101/249898201/Oppozitsiya-vyvela-storonnikov-na-ulitsy-posle-parlamentskikh-vyborov---foto.html
Сторонники грузинской оппозиции и лидеры ряда партий приняли участие в масштабной акции протеста в центре Тбилиси после объявления первых итогов парламентских выборов. Что происходило в городе - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Выйти на улицы и опротестовать итоги выборов призвала всю оппозицию партия "Единое Нацдвижение". К парламенту пришли представители различных политических сил, которые участвовали в выборах. После того, как протест на проспекте Руставели у здания парламента продолжался несколько часов, участники акции устроили шествие к резиденции основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. Как заявляют лидеры оппозиции, такие акции протеста будут регулярными.