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Оппозиция вывела сторонников на улицы после парламентских выборов - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (167)
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  • У здания парламента во второй половине дня в воскресенье собралось несколько тысяч человек
  • Тут были представители оппозиционных партий, которые участвовали в парламентских выборах
  • Они выразили недоверие итогам голосования и заявили, что не собираются их признавать
  • Хоть многие участники акции пришли на нее в масках, дистанцию соблюдать не получалось
  • Тем не менее, пандемия коронавируса внесла и в проведение акции свои коррективы
  • Кто-то пришел на акцию с флагами Украины как страны-партнера Грузии
  • А кто-то протестовал с флагами Грузии и США
  • Акция сторонников оппозиции у здания парламента продолжалась несколько часов
  • Лидеры оппозиции призвали сделать такие акции у парламента ежедневными, а через неделю снова провести большой митинг
  • Затем лидеры оппозиции и их сторонники устроили шествие по центру Тбилиси
  • Сотни людей двинулись к резиденции основателя партии Грузинская мечта, миллиардера Бидзины Иванишвили
  • Для соблюдения порядка у резиденции уже дежурили усиленные наряды полиции
  • У резиденции Иванишвили представители оппозиции скандировали свои лозунги
  • Своими протестами оппозиция добивается назначения повторного голосования на парламентских выборах
  • Однако вряд ли власть пойдет на выполнение требований митингующих, отменив результаты проведенного голосования
  • Насколько хватит заряда энергии у оппозиции и сколько продлятся акции протеста в центре Тбилиси, покажет время
© Sputnik / STRINGER
У здания парламента во второй половине дня в воскресенье собралось несколько тысяч человек
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201101/249898201/Oppozitsiya-vyvela-storonnikov-na-ulitsy-posle-parlamentskikh-vyborov---foto.html

Сторонники грузинской оппозиции и лидеры ряда партий приняли участие в масштабной акции протеста в центре Тбилиси после объявления первых итогов парламентских выборов. Что происходило в городе - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Выйти на улицы и опротестовать итоги выборов призвала всю оппозицию партия "Единое Нацдвижение". К парламенту пришли представители различных политических сил, которые участвовали в выборах. После того, как протест на проспекте Руставели у здания парламента продолжался несколько часов, участники акции устроили шествие к резиденции основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. Как заявляют лидеры оппозиции, такие акции протеста будут регулярными.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (167)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото


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