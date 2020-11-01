Оппозиция вывела сторонников на улицы после парламентских выборов - фото

Сторонники грузинской оппозиции и лидеры ряда партий приняли участие в масштабной акции протеста в центре Тбилиси после объявления первых итогов парламентских выборов. Что происходило в городе - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Выйти на улицы и опротестовать итоги выборов призвала всю оппозицию партия "Единое Нацдвижение". К парламенту пришли представители различных политических сил, которые участвовали в выборах. После того, как протест на проспекте Руставели у здания парламента продолжался несколько часов, участники акции устроили шествие к резиденции основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. Как заявляют лидеры оппозиции, такие акции протеста будут регулярными.