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Поиск жертв продолжается: работы спасателей на месте разрушений в Турции

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  • Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции
  • Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир
  • Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9
  • По последним данным, в результате землетрясения погибли 79 человек
  • Еще 962 человека пострадали
  • Тяжелая техника удерживает здание после землетрясения в Измире
  • Общее число извлеченных спасателями из-под завалов людей достигло 106
  • Поисково-спасательные работы еще продолжаются, спасатели разбирают завалы еще восьми жилых домов
  • Внушительные разрушения также были зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 пострадали
  • Спасатели на месте разрушенного здания после землетрясения в Измире
  • Сложившаяся ситуация является беспрецедентной - специалисты вынуждены реагировать на последствия землетрясения в условиях пандемии
  • Медики на месте ЧП работают с соблюдением всех мер предосторожности, введенных из-за COVID-19
  • Спасатель во время отдыха на месте разрушенного здания после землетрясения в Измире
  • Турция. Разрушения после сильного землетрясения
  • Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия ценнее многих вещей в жизни
© AFP / Ozan Kose
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201102/249902951/poisk-zhertv-prodolzhaetsya-raboty-spasateley-na-meste-razrusheny-v-turtsyy.html

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу днем на западе Турции. Смотрите в фотоленте Sputnik, как ведутся поиски жертв на месте разрушений

Эпицентр страшного землетрясения находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Толчки ощутили также и на близлежащих греческих островах. Сейсмологи Греции оценили магнитуду землетрясения в 6,9.

Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Были разрушены по меньшей мере 20 зданий в Измире.

По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стали 79 человек, 962 пострадали.

 

 

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Землетрясение, Режим ЧП в Турции, ЧП, Турция


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