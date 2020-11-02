Поиск жертв продолжается: работы спасателей на месте разрушений в Турции

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу днем на западе Турции. Смотрите в фотоленте Sputnik, как ведутся поиски жертв на месте разрушений

Эпицентр страшного землетрясения находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Толчки ощутили также и на близлежащих греческих островах. Сейсмологи Греции оценили магнитуду землетрясения в 6,9.

Землетрясение вызвало цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Были разрушены по меньшей мере 20 зданий в Измире.

По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стали 79 человек, 962 пострадали.