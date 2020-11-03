14:16 03 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7761
  • 100 RUB4.0307
  • USD3.2438
Поиск
Срочно:
Фото

Вена стала мишенью вооруженных террористов - фото

Получить короткую ссылку
49 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице
  • По предварительным данным, нападения осуществлялись в шести разных местах
  • Преступники открыли беспорядочный огонь по людям, сидевшим за столиками в кафе и ресторанах
  • В результате стрельбы погибли четыре человека, 18 ранены
  • Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают
  • Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной группировке Исламское государство*
  • По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой
  • Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома
  • Также в целях безопасности приостановлены занятия в школах
  • Полиция на месте стрельбы в Вене
  • Нападение произошло накануне введения в Австрии локдауна и комендантского часа из-за коронавируса
  • Многие страны выступили с осуждением теракта в Вене и выразили солидарность с австрийским народом, в том числе Турция и США
© AFP / Roland Schlager / APA
В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/03/249910010.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201103/249910729/vena-stala-mishenyu-vooeuzhennykh-terroristov-foto.html

В центре Вены, у синаноги на Сайтенштеттенгассе, произошла стрельба. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП

Согласно официальному сообщению венской полиции в микроблоге Twitter, в понедельник около 20:00 по местному времени началась стрельба в районе Сайтенштеттенгассе, в которой принимали участие несколько мужчин, вооруженных винтовками.

В результате теракта у синагоги в центре Вены погибли четыре человека, включая одного из нападавших.

В общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, стрельба также была слышна в баре. Злоумышленники открыли огонь из пулемета.

* ИГ – Террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.

Теги:
новости в фотографиях, фото, Террористы, терроризм, происшествия, ЧП, Вена, Амстердам


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте стрельбы в Вене
Вена стала мишенью вооруженных террористов - фото
“Лейбористы” попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
"Лейбористы" попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться