Вена стала мишенью вооруженных террористов - фото

В центре Вены, у синаноги на Сайтенштеттенгассе, произошла стрельба. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП

Согласно официальному сообщению венской полиции в микроблоге Twitter, в понедельник около 20:00 по местному времени началась стрельба в районе Сайтенштеттенгассе, в которой принимали участие несколько мужчин, вооруженных винтовками.

В результате теракта у синагоги в центре Вены погибли четыре человека, включая одного из нападавших.

В общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, стрельба также была слышна в баре. Злоумышленники открыли огонь из пулемета.

* ИГ – Террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.