Атака на университет в Кабуле, унесшая жизни 20 человек – фото последствий

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Три вооруженных боевика ворвались на территорию университетского кампуса в афганской столице и открыли огонь. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасной трагедии
Атака на университет началась около в понедельник утром. Трое нападавших ворвались в помещение юридического факультета в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку. Нападавшие открыли огонь по студентам и преподавателям.
В результате нападения погибли 20 человек, еще по меньшей мере 20 человек были ранены.