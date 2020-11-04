Атака на университет в Кабуле, унесшая жизни 20 человек – фото последствий

Три вооруженных боевика ворвались на территорию университетского кампуса в афганской столице и открыли огонь. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасной трагедии

Атака на университет началась около в понедельник утром. Трое нападавших ворвались в помещение юридического факультета в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку. Нападавшие открыли огонь по студентам и преподавателям.

В результате нападения погибли 20 человек, еще по меньшей мере 20 человек были ранены.