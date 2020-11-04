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Атака на университет в Кабуле, унесшая жизни 20 человек – фото последствий

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  • Нападение на университет совершили трое мужчин
  • Они ворвались на территорию университета, где проходила ирано-афганская книжная выставка, на которой присутствовали несколько высокопоставленных лиц
  • В результате вооруженного нападения 20 человек были убиты
  • Более 20 человек получили ранения разной степени тяжести
  • Афганские правоохранители эвакуировали несколько сотен человек и начали операцию в университете
  • Противостояние нападавших и спецслужб длилось шесть часов
  • В ходе перестрелки все три боевика были убиты снайперами
  • Разбитые окна в классе в Национальном центре юридической подготовки на следующий день после нападения на университет в Кабуле
  • Радикальное исламистское движение Талибан заявило, что оно не причастно к этому нападению
  • Старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Стефано Понтекорво заявил, что это второе нападение на образовательные учреждения в Кабуле за десять дней
  • Запачканная кровью книга на земле после нападения на университет в Кабуле
  • Власти Афганистана объявили третье ноября национальным днём траура по жертвам атаки экстремистов в университете Кабула
© AFP / Wakil Kohsar
Нападение на университет совершили трое мужчин
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201104/249922269/ataka-na-universitet-v-kabule-unesshaia-zhizni-20-chelovek-foto-posledstvy.html

Три вооруженных боевика ворвались на территорию университетского кампуса в афганской столице и открыли огонь. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасной трагедии

Атака на университет началась около в понедельник утром. Трое нападавших ворвались в помещение юридического факультета в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку. Нападавшие открыли огонь по студентам и преподавателям.

В результате нападения погибли 20 человек, еще по меньшей мере 20 человек были ранены.

Теги:
новости в фотографиях, фото, ЧП, происшествия, Студенты, Атака, Кабул


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