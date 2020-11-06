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В США вспыхнули протесты после выборов - фото

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  • Акции протеста возникли в некоторых американских городах в связи с нарастающим напряжением в ходе определения итогов выборов
  • В Портленде, настроенные против Дональда Трампа протестующие прибегли к насилию
  • Для урегулирования ситуации была привлечена Национальная гвардия
  • Полиция назвала такие инциденты бунтом
  • В то же время в Миннеаполисе полиция задержала около 200 демонстрантов, которые заблокировали главную дорогу
  • Демонстранты протестовала против Трампа и его призыва остановить подсчет голосов
  • Подобные протесты были зафиксированы также в Нью-Йорке, Филадельфии и Чикаго
  • Кукла, изображающая голову кандидата Дональда Трампа на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
  • Участник акции протеста на следующий день после президентских выборов в Портленде
  • Выборы президента США прошли третьего ноября, но победитель пока не назван
  • По последним данным, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков
  • Действующий президент Дональд Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке украсть выборы. Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Акции протеста возникли в некоторых американских городах в связи с нарастающим напряжением в ходе определения итогов выборов
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Sputnik Грузия
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Второй день подряд в США проходят акции протестов. Выборы президента Америки завершились сегодня ночью, но обстановка в обществе только накаляется

Столкновения с участием сторонников Трампа, Байдена и активистов BlackLivesMatter идут по всей стране: Нью-Йорке, Вашингтоне, Портленде, Чикаго, Миннеаполисе, Лас-Вегасе и других городах. 

Полиция уже задержала несколько десятков протестующих. 

Демонстрации продолжаются на фоне подсчета голосов, который пока указывает на победу демократа Джо Байдена, нежели республиканца Дональда Трампа.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, митинг, Акции протеста, Протест, США


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