В США вспыхнули протесты после выборов - фото

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Второй день подряд в США проходят акции протестов. Выборы президента Америки завершились сегодня ночью, но обстановка в обществе только накаляется
Столкновения с участием сторонников Трампа, Байдена и активистов BlackLivesMatter идут по всей стране: Нью-Йорке, Вашингтоне, Портленде, Чикаго, Миннеаполисе, Лас-Вегасе и других городах.
Полиция уже задержала несколько десятков протестующих.
Демонстрации продолжаются на фоне подсчета голосов, который пока указывает на победу демократа Джо Байдена, нежели республиканца Дональда Трампа.