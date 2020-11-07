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Чудесное спасение, обезьяна в маске и самая большая ложка - лучшие фото недели

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© AFP / Oli Scarff
Молодые люди отдыхают на улице Лидса (Великобритания) после закрытия паба накануне введения второго карантина из-за коронавируса
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201107/249951801/chudesnoe-spasenie-obezyana-v-maske-i-samaia-bolishaia-lohka-luchshye-foto-nedeli.html

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств

Теги:
новости в фотографиях, фото


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