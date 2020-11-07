Чудесное спасение, обезьяна в маске и самая большая ложка - лучшие фото недели

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
Второй день подряд в США проходят акции протестов. Выборы президента Америки завершились сегодня ночью, но обстановка в обществе только накаляется
Три вооруженных боевика ворвались на территорию университетского кампуса в афганской столице и открыли огонь. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасной трагедии
В центре Вены, у синаноги на Сайтенштеттенгассе, произошла стрельба. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу днем на западе Турции. Смотрите в фотоленте Sputnik, как ведутся поиски жертв на месте разрушений
За последние 24 часа скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 754 пациента, а с начала пандемии вылечились 39 773
В Грузии на данный момент в тяжелом состоянии из-за коронавируса находятся 585 человек, из них 345 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких
Эпидемиологи решили, как избежать рисков для пациентов, которые проходят лечение дома или в гостиницах
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