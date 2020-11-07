Чудесное спасение, обезьяна в маске и самая большая ложка - лучшие фото недели

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В Грузии за сутки выявили 2859 новых случаев коронавируса За последние 24 часа скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 754 пациента, а с начала пандемии вылечились 39 773 724

Ковид-география Грузии: в Тбилиси снова антирекорд новых инфицированных В Грузии на данный момент в тяжелом состоянии из-за коронавируса находятся 585 человек, из них 345 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 123