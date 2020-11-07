Эпидемия коронавируса: жизнь в масках в Тбилиси - фото

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В Грузии ношение защитных масок стало обязательным даже на улицах и в открытых пространствах. Как сейчас прохожие передвигаются по улицам в центре Тбилиси - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 859. Скончались 18 человек.
Из общего числа новых заразившихся вновь лидирует Тбилиси - тут зафиксировано 1 197 случаев.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 54 852 случая заражения.
Власти Грузии в субботу объявили о введении ряда новых ограничений.