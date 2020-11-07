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Эпидемия коронавируса: жизнь в масках в Тбилиси - фото

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (95)
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  • Маски теперь надо носить не только в помещениях, но и на улице. На фото - пассажиры в масках выходят со станции метро Вокзальная площадь
  • В людных местах маски носят практически все. Женщины также закрывают глаза очками - и от солнца помогает, и дополнительная защита
  • На рынках людей стало заметно меньше, хотя покупатели есть. Тут тоже практически все в масках
  • Штраф за нарушение правила носить маску на улице - 20 лари. На фото - Переходной мост, спуск на Вокзальную площадь. Тут всегда многолюдно
  • Некоторые прохожие все же без масок - рискуют и они, и те кто рядом - если заражен коронавирусом тот, кто без маски
  • Но, впрочем, большая часть людей все же следует правилу и носит маски правильно
  • Хотя некоторые прохожие на улице по-прежнему спускают маску на подбородок, иначе им трудно дышать
  • Есть и те, кто спускает маску вниз, решив покурить на улице
  • Но с каждым днем нарушителей правил ношения маски все меньше
  • Да, возможно, в маске трудно дышать, но специалисты считают, что ее ношение позволяет снизить риск заражения
  • Правила по ношению масок на улице действуют сейчас не только в Грузии, но и ряде других стран
  • Специалисты также рекомендуют всем жителям Грузии регулярно менять одноразовые маски и пользоваться одной только в течение двух часов. Потом ее следует выбросить
  • Однако в реальности люди экономят на масках и могут носить одну несколько дней, а то и недель
  • Но одноразовую маску менять необходимо, особенно когда вы пользуетесь общественным транспортом
  • Кстати, молодежь носит маски правильно, и многие молодые люди четко следуют этому правилу
  • Ведь если вы носите маску, вы защищаете не только себя, но и своих близких, которые могут быть пожилого возраста
  • Тем временем цены растут, курс лари падает...
  • Хотя молодежь сохраняет оптимизм - ведь впереди будущее и вся жизнь
  • А представителей старшего поколения беспокоят поступающие новости. Мужчина в маске изучает новости на экране смартфона
  • Особый контроль за ношением масок - в общественном транспорте. На фото - полицейские следят за соблюдением правила по ношению масок в тбилисском метро
© Sputnik / STRINGER
Маски теперь надо носить не только в помещениях, но и на улице. На фото - пассажиры в масках выходят со станции метро "Вокзальная площадь"
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/07/249958451.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201107/249959292/Epidemiya-koronavirusa-zhizn-v-maskakh-v-Tbilisi---foto.html

В Грузии ношение защитных масок стало обязательным даже на улицах и в открытых пространствах. Как сейчас прохожие передвигаются по улицам в центре Тбилиси - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 859. Скончались 18 человек. 

Из общего числа новых заразившихся вновь лидирует Тбилиси - тут зафиксировано 1 197 случаев

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 54 852 случая заражения. 

Власти Грузии в субботу объявили о введении ряда новых ограничений.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (95)
Теги:
фото, новости в фотографиях, фотография, Коронавирус COVID-2019, грузия, Грузия, Грузия


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