Эпидемия коронавируса: жизнь в масках в Тбилиси - фото

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Оппозиция продолжает протестовать у окружных комиссий – эпицентром стал Зугдиди В отличии от Тбилиси, акция в Зугдиди прошла спокойно – после протеста оппозиционеры разошлись, пообещав присоединиться к митингам в Тбилиси и Батуми 211

Грузинская оппозиция расценила новые ограничения против COVID-19 как борьбу с протестами Между тем, в правящей партии пояснили, что ограничения специально вводятся с 9 ноября, а не раньше, чтобы избежать претензий со стороны оппозиции 660