Протесты продолжаются: оппозиция Грузии требует новых выборов - фото

Несмотря на эпидемию коронавируса и призывы властей избегать крупных собраний, оппозиция не стала отменять назначенный на воскресенье масштабный митинг у парламента Грузии. Еще одна акция состоялась в Батуми

Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходили акции в Тбилиси и в Батуми.

В Тбилиси протестующие собрались к 15:00 дня в центре города у здания парламента Грузии на проспекте Руставели и после 20:00 вечера двинулись шествием в сторону Центральной избирательной комиссии.

В Батуми протестующие собрались к трем часам на площади перед Драматическим театром им. Чавчавадзе, после пяти часов часть протестующих переместилась на площадь Европы и к зданию правительства Аджарии.

Участники акций объявили неповиновение властям и заявили, что намерены добиваться проведения новых выборов в парламент.