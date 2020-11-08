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Протесты продолжаются: оппозиция Грузии требует новых выборов - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (170)
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  • Масштабная акция протеста оппозиции в Тбилиси началась в 15:00 перед зданием парламента Грузии
  • Тут собрались тысячи людей - по разным оценкам, от 10 до 30 тысяч человек
  • Несмотря на эпидемию коронавируса, оппозиция не стала отменять назначенный на воскресенье митинг
  • Практически все участники акции были в масках - хоть дистанцию соблюдать и не получалось
  • А вот выступающие перед собравшимися политики были без масок
  • Протестующие пришли на акцию с многочисленными флагами и транспарантами, жгли файеры
  • Кто устал - мог присесть на лавочку тут же на проспекте
  • Ведь акция протеста длилась долгие часы
  • Также участники протеста принесли с собой вувузеллы - похоже, исполняемые ими звуки уже становятся традиционным способом выражения негативной политической реакции
  • В целом масштабная акция оппозиции перед зданием парламента Грузии прошла без эксцессов
  • В курортном Батуми объединенная оппозиция тоже вывела на улицы города тысячи людей, параллельно с акцией в Тбилиси
  • Как и в столице, большинство протестующих были в масках
  • Начавшись на площади у драматического театра им. Чавчавадзе, ядро митинга затем переместилось к зданию правительства Аджарской АР
  • Здесь активисты оппозиции снова озвучили прежние требования об отмене итогов голосования и назначении новых выборов
  • Выразив неповиновение властям и пообещав продолжить борьбу, к восьми вечера большая часть митингующих в Батуми разошлась
  • А вот в Тбилиси у парламента митинг продолжатся до истечения срока ультиматума - до 20:00
  • Затем участники акции протеста решили пройти шествием до здания ЦИК Грузии и заблокировать его
  • У здания Центризбиркома уже было выстроено усиленное полицейское оцепление и сделано железное ограждение
  • Сторонники и активисты оппозиции в знак протеста колотили в железные барьеры у здания ЦИК, создавая невообразимый шум
  • Оппозиция заявляет, что собирается блокировать работу Центризбиркома
© Sputnik / STRINGER
Масштабная акция протеста оппозиции в Тбилиси началась в 15:00 перед зданием парламента Грузии
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/08/249966332.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201108/249966997/Protesty-prodolzhayutsya-oppozitsiya-Gruzii-trebuet-novykh-vyborov---foto.html

Несмотря на эпидемию коронавируса и призывы властей избегать крупных собраний, оппозиция не стала отменять назначенный на воскресенье масштабный митинг у парламента Грузии. Еще одна акция состоялась в Батуми

Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходили акции в Тбилиси и в Батуми. 

В Тбилиси протестующие собрались к 15:00 дня в центре города у здания парламента Грузии на проспекте Руставели и после 20:00 вечера двинулись шествием в сторону Центральной избирательной комиссии.

В Батуми протестующие собрались к трем часам на площади перед Драматическим театром им. Чавчавадзе, после пяти часов часть протестующих переместилась на площадь Европы и к зданию правительства Аджарии. 

Участники акций объявили неповиновение властям и заявили, что намерены добиваться проведения новых выборов в парламент.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (170)
Теги:
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