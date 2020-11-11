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Последствия шторма "Эта" во Флориде – фото

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  • Тропический шторм Эта обрушился на побережье американского штата Флорида
  • Шторм достиг архипелага Флорида-Кис на юго-западе штата
  • Эта движется в северо-западном направлении со скоростью 22 км/ч
  • Скорость порывов ветра внутри шторма достигает 27,7 м/с
  • Губернатор Флориды Рон Десантис объявил в штате чрезвычайное положение
  • Грузовик, опрокинувшийся во время шторма Эта во Флориде
  • В начале ноября шторму была присвоена четвертая категория опасности
  • Позднее он ослаб до тропического шторма, а затем до тропической депрессии
  • Вызванные им ливни и сильные порывы ветра нанесли серьезный ущерб инфраструктуре
  • Наводнение, вызванное тропическим штормом Эта во Флориде
© AP Photo / Wilfredo Lee
Тропический шторм "Эта" обрушился на побережье американского штата Флорида
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0b/249998439.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20201111/249998774/posledstvia-shtorma-eta-vo-floride-foto.html

Тропический шторм "Эта", сформировавшийся в Карибском море в начале ноября, достиг южного побережья американского штата Флорида. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихии

Стихия накрыла берег Флориды в ночь с воскресенья на понедельник. Метеорологи прогнозируют, что пройдя через архипелаг, шторм может усилиться до урагана первой категории. Скорость ветра в его пределах ожидается примерно 33 метра в секунду.

Теги:
стихийное бедствие, ЧП, новости в фотографиях, фото, Шторм, Флорида, США


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