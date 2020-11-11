Последствия шторма "Эта" во Флориде – фото

Главные темы

О чем пишут грузинские газеты: великое отступление или стратегический ход оппозиции? Почему "Национальное движение" изменило позицию и решило перенести политический процесс в парламент, должна ли оппозиция использовать уличный протест параллельно с парламентской трибуной и что изменила для Грузии война в Карабахе – главные темы в грузинской прессе 348

Владимир Вайсс: предстоящий матч будет очень эмоциональным Финал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии состоится в Тбилиси в четверг, на "Динамо арене". Начало встречи в 21:00 по местному времени 287