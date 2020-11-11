Последствия шторма "Эта" во Флориде – фото

Стихия накрыла берег Флориды в ночь с воскресенья на понедельник. Метеорологи прогнозируют, что пройдя через архипелаг, шторм может усилиться до урагана первой категории. Скорость ветра в его пределах ожидается примерно 33 метра в секунду.
Тропический шторм "Эта", сформировавшийся в Карибском море в начале ноября, достиг южного побережья американского штата Флорида. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихии
Стихия накрыла берег Флориды в ночь с воскресенья на понедельник. Метеорологи прогнозируют, что пройдя через архипелаг, шторм может усилиться до урагана первой категории. Скорость ветра в его пределах ожидается примерно 33 метра в секунду.
Каждый день в Грузии сейчас проходят акции протеста оппозиции. Тбилиси получил передышку после событий в начале недели, но противники власти продолжают протестовать в других городах
Ночью в Ереване, узнав о соглашении по прекращению огня и сдаче территорий в Карабахе, граждане Армении начали штурмовать правительство, а затем и парламент. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки беспорядков
Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, что происходило утром у здания Центризбиркома Грузии после ночной акции протеста оппозиции и противостояния с полицией
Сотрудники правоохранительных органов в столице Грузии применили водометы для разгона демонстрантов, которые решили пикетировать здание ЦИК. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места событий
Почему "Национальное движение" изменило позицию и решило перенести политический процесс в парламент, должна ли оппозиция использовать уличный протест параллельно с парламентской трибуной и что изменила для Грузии война в Карабахе – главные темы в грузинской прессе
Финал Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии состоится в Тбилиси в четверг, на "Динамо арене". Начало встречи в 21:00 по местному времени
Война в Карабахе, выборы в США и политический кризис в Грузии - госсекретарь США Майк Помпео едет в Грузию на фоне этих важных событий и несмотря на пандемию коронавируса
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik